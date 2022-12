Εντοπίστηκε από φίλο του, χωρίς τις αισθήσεις, σε χαράδρα του Ολύμπου ορειβάτης που είχε δηλωθεί αγνοούμενος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έφτασαν στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ), οι δύο ορειβάτες ήταν στη βάση Λουκιού, στον Μύτικα, σε 2.700 μέτρα ύψος.

Ο ένας από τους δύο συνέχισε για την κορυφή και άλλος είπε ότι θα τον περιμένει στο ίδιο σημείο να γυρίσει. Όταν, όμως, επέστρεψε ο πρώτος από την κορυφή δεν βρήκε τον φίλο του και αφού τον έψαξε στη γύρω περιοχή και στο καταφύγιο Αποστολίδη, έστειλε σήμα ότι αγνοείται.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ ο ορειβάτης με οδηγίες της ΕΟΔ άρχισε έρευνες προς συγκεκριμένο σημείο, στο οποίο έχουν γίνει ατυχήματα.

Μετά από πολύωρη κατάβαση σε δύσκολη περιοχή με παγωμένο χιόνι, κατάφερε να εντοπίσει τον φίλο του αναίσθητο και ειδοποίησε τις αρχές.

See posts, photos and more on Facebook.