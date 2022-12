Το… παράκανε στους πανηγυρισμούς του ο Ροντρίγκο Ντε Πολ.

Μετά από 36 ολόκληρα χρόνια η Αργεντινή σκαρφάλωσε στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, με το πολύτιμο εργαλείο του Λιονέλ Σκαλόνι να στέλνει χυδαίο μήνυμα στους επικριτές του.

Συγκεκριμένα, ο μέσος της Αλμπισελέστε, πάνω στον ενθουσιασμό των πανηγυρισμών… ξέφυγε σε live του Νικολάς Οταμέντι στο Instagram.

Ο άσος της Ατλέτικο τα «έχωσε» σε αυτούς που του άσκησαν σκληρή κριτική μετά την ήττα από τη Σαουδική Αραβία, ενώ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει και το στόμα του: «Είμαστε στην ιστορία για πάντα. Όποιος με αμφισβήτησε μπορει να μου πάρει π!#@», είπε ο Ντε Πολ και το βίντεο έγινε γρήγορα viral στα social media.

De Paul referring to his criticism towards him after Saudi game: “We are in the history forever. Whoever doubted me, s*ck my dick” pic.twitter.com/8aaYdaVfUu

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 18, 2022