Με φόντο την υπόθεση του Εκρέμ Ιμάμογλου, λίγοι γνωρίζουν ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο άτεγκτος πρόεδρος μιας απολυταρχικής Τουρκίας, κάποτε μπήκε στη φυλακή και παρέμεινε εκεί για τέσσερις μήνες για «υπόθαλψη θρησκευτικού μίσους».

Φυλακίστηκε για μια διασκευή που έκανε σε ποίημα του Ζιγιά Γκιοκάλπ, ιστορικού συγγραφέα και ακτιβιστή.

Μπαίνοντας στη φυλακή, ο σημερινός πρόεδρος έχασε το δικαίωμα του εκλέγεσθαι μέχρι τον Ιούλιο του 1999. Το 2001 ίδρυσε το ΑΚP. Κάτι συντελέστηκε στο μεταξύ. Ο νυν τούρκος ηγέτης έκανε στροφή 180 μοιρών, γύρισε την πλάτη στην ιδέα της Τουρκίας της Ανατολής και άρχισε να χαράζει για τη χώρα του έναν δρόμο «κοσμικό».

Όταν κέρδισε τις εκλογές λίγο αργότερα, δεν ήταν ούτε βουλευτής. Έπρεπε να λήξουν οι περιορισμοί που του είχαν επιβληθεί, πριν εκλεχθεί βουλευτής και πρωθυπουργός της Τουρκίας.

Όσο διετέλεσε δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, από το 1994 και για τέσσερα χρόνια υπό τη στήριξη του Κόμματος Ευημερίας του Νετσμετίν Ερμπακάν, αυξήθηκε η δημοτικότητά του λόγω του έργου που έκανε στην πόλη. Το 1998 αναγκάστηκε να παραιτηθεί όταν το κόμμα του τέθηκε εκτός νόμου.

Αργότερα την ίδια χρονιά κι αφού είχε προσχωρήσει στο Κόμμα Αρετής που δημιουργήθηκε από τα ερείπια του Κόμματος Ευημερίας, καταδικάστηκε για υποκίνηση θρησκευτικού μίσους σε 10 μήνες φυλακή. Από τους 10 εξέτισε τους τέσσερις το 1999.

Εκτός νόμου τέθηκε και το Κόμμα Αρετής την ίδια χρονιά, για παραβίαση των κοσμικών νόμων. Τότε ήταν που ο Ταγίπ Ερντογάν ίδρυσε το ΑΚΡ, τον Αύγουστο του 2001.

Το οξύμωρο ήταν πως ο Ερντογάν ήταν ο πιο δημοφιλής πολιτικός στην Τουρκία και την ίδια ώρα δεν μπορούσε να εξασφαλίσει ούτε καν μια έδρα βουλευτή. Το κόμμα του κέρδισε την πλειοψηφία στη βουλή και τροποποίησε το Σύνταγμα, οπότε έτσι μπόρεσε ο νυν πρόεδρος να αναλάβει το αξίωμα του πρωθυπουργού.

Αυτή ήταν η πορεία που διέγραψε ο Ταγίπ Ερντογάν από τη φυλακή στην ηγεσία μιας χώρας. Άραγε μάς θυμίζει κάτι αυτό; Ίσως την καταδίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου, παρά τη δική του δημοφιλία.

Πολύ εύστοχα, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Τουρκικών Ερευνών στην Ουάσιγκτον, Σονέρ Τσαγαπτάι, σχολίασε σε tweet: «Όταν τουρκικό δικαστήριο φυλάκισε τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Ερντογάν το 1998, η ποινή τον έκανε πολιτικό μάρτυρα, πυροδοτώντας μια σειρά γεγονότων που τον εκτόξευσαν στα ηνία της Τουρκίας. Τώρα με τον Ερντογάν στην κορυφή, ο αντιπολιτευόμενος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Ιμάμογλου οδηγείται στη φυλακή. Ω, πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα».

When a Turkish court jailed Istanbul mayor Erdogan in 1998, the sentence made him a political martyr, triggering a set of events that catapulted Erdogan to Turkey’s helm. Now with Erdogan on top, opposition Istanbul mayor Imamoglu is sent to jail. Oh, the tables have turned in 🇹🇷

— Soner Cagaptay (@SonerCagaptay) December 14, 2022