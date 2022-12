Την πρώτη τους εμφάνιση έκαναν για φέτος τα χιόνια στο Λονδίνο προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στα αεροδρόμια. Στο αεροδρόμιο του Στάνστεντ όλες οι πτήσεις έχουν ανασταλεί, αφού αναγκάστηκε να κλείσει τον αεροδιάδρομο, ενώ το Χίθροου και το Γκάτγουικ επίσης ακύρωσαν ή καθυστέρησαν πτήσεις, λόγω του χιονιά.

Τα δρομολόγια των τρένων παρουσιάζουν επίσης καθυστερήσεις, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί στους δρόμους, αφού πολλά ατυχήματα έχουν ήδη συμβεί στον αυτοκινητόδρομο. Η Σκωτία, το Λονδίνο και η νοτιοδυτική Αγγλία παραμένουν σε κίτρινο συναγερμό λόγω της κακοκαιρίας, αναφέρει το BBC.

Loose road, Maidstone currently, Kent! Loads of Cars stuck. Snow is very very heavy! #uksnow #Severeweather #ukweather pic.twitter.com/XSJNnI4Iw1

Ο μοναδικός διάδρομός του Στάνστεντ έκλεισε από το βράδυ της Κυριακής για να μπορέσει να γίνει εκκαθάριση του χιονιού και όλες οι πτήσεις ανεστάλησαν. «Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις σημειώθηκαν νωρίτερα λόγω της αποπάγωσης του αεροσκάφους, κάτι που αποτελεί ευθύνη του εδάφους και η ασφάλεια των αεροσκαφών και των επιβατών είναι πρωταρχικής σημασίας», πρόσθεσε ένας εκπρόσωπος.

Συνιστάται στους επιβάτες να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία για την τρέχουσα κατάσταση των πτήσεων τους. Την ίδια ώρα, περισσότερες από 50 πτήσεις ακυρώθηκαν στο Χίθροου την Κυριακή, αφού η παγωμένη ομίχλη είχε ως αποτέλεσμα περιορισμούς στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στον αριθμό των αεροσκαφών που μπορούσαν να προσγειωθούν και να αναχωρήσουν ανά ώρα.

Το αεροδρόμιο είπε ότι προτεραιότητά του είναι η ασφάλεια των επιβατών, τους οποίους προσπαθεί να μεταφέρει στους προορισμούς τους όσο το δυνατόν γρηγορότερα. «Προτρέπουμε τους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική τους εταιρεία για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες», είπε μια εκπρόσωπος.

Η British Airways, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία του Χίθροου, είπε ότι ζήτησε συγγνώμη από τους πελάτες της και επιστρέφει ή κάνει εκ νέου κράτηση σε οποιονδήποτε η πτήση του είχε ακυρωθεί και παρέχει αναψυκτικά και κουπόνια ξενοδοχείου όπου χρειαζόταν.

Το αεροδρόμιο Γκάτγουικ έκλεισε προσωρινά έναν από τους διαδρόμους του το απόγευμα της Κυριακής λόγω απρόβλεπτου χιονιού και τον άνοιξε ξανά στις 20:00 όταν οι συνθήκες ήταν πιο ασφαλείς. Ορισμένες πτήσεις καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν, ενώ έγινε εκτροπή άλλων σε άλλα αεροδρόμια.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου Λούτον του Λονδίνου προειδοποίησε ότι μπορεί να υπάρξουν ακυρώσεις στις πτήσεις και συμβούλεψε επίσης τους επιβάτες να αφήσουν επιπλέον χρόνο όταν ταξιδεύουν στο αεροδρόμιο.

Sunday 11/ Monday 12 December: Snow and freeezing weather may cause disruption at the airport. Passengers are advised to check flight status with their airline – and also local travel conditions – before departing for the airport.

— Gatwick Airport LGW (@Gatwick_Airport) December 11, 2022