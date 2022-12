Οι αμερικανικές αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση τον ύποπτο για την κατασκευή της βόμβας που ανατίναξε το αεροσκάφος της πτήσης 103 της PanAm επάνω από το Λόκερμπι το 1988, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ο κατηγορούμενος Αμπού Αγκίλα Μοχάμαντ Μασούντ Χαΐρ Αλ-Μαρίμι θα προσαχθεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Ουάσινγκτον, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος.

Νωρίτερα, οι αρχές της Σκωτίας είχαν ανακοινώσει ότι Λίβυος που θεωρείται ύποπτος για την κατασκευή και τον προγραμματισμό της βόμβας που ανατίναξε την πτήση 103 της PanAm επάνω από το Λόκερμπι το 1988 σκοτώνοντας 270 ανθρώπους κρατείται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Οι οικογένειες των θυμάτων της βομβιστικής επίθεσης στο Λόκερμπι πληροφορήθηκαν ότι ο ύποπτος Αμπού Αγκίλα Μοχάμαντ Μασούντ κρατείται στις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρεται σε ανακοίνωση της εισαγγελίας της Σκωτίας.

«Η εισαγγελία και η αστυνομία της Σκωτίας, σε συντονισμό με την αμερικανική κυβέρνηση και τους αμερικανούς συναδέλφους, θα συνεχίσουν την έρευνα με μοναδικό σκοπό την προσαγωγή ενώπιον της δικαιοσύνης εκείνων που ενήργησαν από κοινού με τον αλ Μεγκράχι», τον μοναδικό καταδικασθέντα στην υπόθεση, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

