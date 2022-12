Το δικό της μήνυμα έστειλε η Αγγλία το βράδυ της Τρίτης. Με μια γεμάτη και πειστική εμφάνιση, τα «τρία λιοντάρια» έκαναν… πλάκα στην Ουαλία, επικρατώντας με 3-0 για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μια νίκη η οποία ήταν σημαδιακή για τον Γκάθερ Σάουθγκεϊτ. Ο Άγγλος έγινε ο πρώτος τεχνικός που φτάνει τις δέκα νίκες σε μεγάλες ή αλλιώς major διοργανώσεις, με την εθνική ομάδα της Αγγλίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σάουθγκεϊτ έφτασε τις 10 νίκες με την Αγγλία σε Μουντιάλ και Euro, μετρώντας φέτος δύο νίκες στα γήπεδα του Κατάρ. Το 2018 στη Ρωσία, τα «τρία λιοντάρια» είχαν τρεις νίκες, ενώ πέρσι στο Euro τελείωσαν τη διοργάνωση με πέντε νίκες.

Gareth Southgate is the first manager in England’s history to win 10 games at major tournaments.

▪️ 2018 World Cup: WWLDWLL

▪️ 2020 Euros: WDWWWW🥈

▪️ 2022 World Cup: WDW

Never in doubt. 😏

— William Hill (@WilliamHill) November 29, 2022