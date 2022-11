Το Μάουνα Λόα φτάνει σε ύψος 4.169 μέτρων από την επιφάνεια του Ειρηνικού και είναι 38 μέτρα κοντύτερο σε σχέση με το γειτονικό, ανενεργό ηφαίστειο Μάουνα Κέα, το οποίο όμως έχει μικρότερο όγκο.

Διαβάστε επίσης: Ιαπωνία: Ισχυρή έκρηξη ηφαιστείου

Το νησί της Χαβάης όπου βρίσκονται τα δύο ηφαίστεια είναι κατά κάποιο τρόπο το ψηλότερο βουνό του κόσμου, καθώς το ύψος του από τον βυθό του Ειρηνικού ανέρχεται σε πάνω από 10.200 μέτρα, περισσότερο από το ύψος του Έβερεστ στα 8,849 μέτρα.

EXPLAINER: What hazards are posed by Hawaii’s Mauna Loa? >> https://t.co/BgLaKhGuTi pic.twitter.com/CNOlcp3fXS

Video showing fissures erupting on the Northeast Rift Zone of #MaunaLoa this morning. Fountains of fissure 3 were measured up to 25 m (82 ft) in height. More spectacular photos and videos available on the Mauna Loa website. https://t.co/GoYn4UOT4W #MaunaLoaErupts pic.twitter.com/DTL70XJZuI

Όλα τα νησιά στο σύμπλεγμα της Χαβάης είναι ηφαιστειογενή, καθώς σχηματίζονται από όγκους μάγματος που αναβλύζουν από έναν θάλαμο βαθιά στον μανδύα της Γης.

Καθώς η τεκτονική πλάκα του Ειρηνικού μετακινείται πάνω από τον σταθερό θάλαμο μάγματος, νέα νησιά σχηματίζονται στη σειρά με την πάροδο εκατομμυρίων ετών.

Another incredible post of the Mauna Loa Eruption by our friend Andrew Richard Hara, follow him on IG @andrewrichardhara

Follow @USGSVolcanoes for the most up to date info & @CivilDefenseHI @Hawaii_EMA if you are a #Hawaii resident making preparations.#HawaiiScience #maunaloa pic.twitter.com/LAAsvL6ye9

— HawaiiScienceMuseum (@HawaiiScience) November 29, 2022