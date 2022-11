Πάντα κάτι έβρισκαν να πουν. Πάντα κάτι έβρισκαν να του προσάψουν. Διαρκώς στο… κάδρο της υποτίμησης. «Δεν κάνει για το υψηλό επίπεδο», ήταν η ταμπέλα που τον συνόδευε όλα αυτά τα χρόνια. Ο Ολιβιέ Ζιρού έχει ακούσει πολλά και οι «απαντήσεις» που δίνει, βρίσκονται εντός των τεσσάρων γραμμών.

Η νέα «χρυσή» σελίδα στο… βιβλίο του Ζιρού προστέθηκε στη χθεσινή πρεμιέρα της Γαλλίας στο Μουντιάλ του Κατάρ. Οι Παγκόσμιοι πρωταθλητές επικράτησαν εύκολα της Αυστραλίας, με τον επιθετικό της Μίλαν να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Όχι τόσο για τα δύο γκολ που πέτυχε, όσο για το ιστορικό του επίτευγμα.

Από χθες, ο Τιερί Ανρί έχει αποκτήσει συγκάτοικο στην κορυφή της λίστας των κορυφαίων σκόρερ στην εθνική Γαλλίας. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Ολιβιέ Ζιρού. Ο παίκτης που έχει υποτιμηθεί όσο κανένας άλλος τα τελευταία χρόνια, ετοιμάζεται να… γκρεμίσει οριστικά και αμετάκλητα τον άλλοτε killer της Αρσεναλ, της Μπαρτσελόνα και των «Τρικολόρ».

Μάλιστα, ο φορ της Μίλαν, χρειάστηκε 8 λιγότερα ματς με το εθνόσημο από τον Τιερί Ανρί για να φτάσει στον μαγικό αριθμό «51». Με το πείσμα και την υπομονή του, κατάφερε κάτι που φάνταζε… ακατόρθωτο πριν από λίγα χρόνια.

Και αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία το επίτευγμα του Ζιρού, αν αναλογιστεί κανείς, πως δεν είχε φορέσει ποτέ την φανέλα της Εθνικής σε επίπεδο πιτσιρικάδων. Ο έμπειρος άσος ήταν σταθερά εκτός πλάνου, με τους Ομοσπονδιακούς προπονητές να μην τον… βλέπουν. Πότε καταγράφηκε η πρώτη του συμμετοχή με το εθνόσημο; Στα 25 του! Τότε, ξεκίνησε το ξεχωριστό «ταξίδι» με την εθνική Γαλλίας. Ο Λοράν Μπλαν του έδωσε την ευκαιρία και εκείνος φρόντισε να την αρπάξει από τα μαλλιά. Τα αποτελέσματα κάνουν την εμφάνισή τους (και) σήμερα.

Shoutout Olivier Giroud:

▪️ Never featured for France’s youth team

▪️ Didn’t get his first senior cap until he was 25

▪️ Didn’t get a major European move until Arsenal bought him at 25

▪️ Only played 40 minutes in Euro 2020

Level with Henry on France goals at age 36 😤 pic.twitter.com/DIxmZszL8e

— B/R Football (@brfootball) November 22, 2022