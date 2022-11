Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε τα χέρια με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Αμπντέλ-Φατάχ Αλ-Σίσι στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ στο Κατάρ, όπως ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία, δίνοντας ακόμη ένα σημάδι ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βγαίνουν από τον πάγο μετά από σχεδόν μια δεκαετία, γράφει το Bloomberg.

Το κρατικό πρακτορείο Anadolu της Τουρκίας μοιράστηκε φωτογραφία των δύο προέδρων να χαιρετιούνται θερμά την Κυριακή.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends the opening ceremony of the 2022 FIFA World Cup in Qatar pic.twitter.com/VBT9oZl62d

Διαβάστε επίσης: Η «μάχη» της Τρίπολης ξεκίνησε με το «γεια σας και αντίο» του Δένδια

Οι σχέσεις των δύο περιφερειακών δυνάμεων έχουν επιδεινωθεί λόγω της τουρκικής υποστήριξης στους ισλαμιστές, ιδίως μετά την ανατροπή του Αιγύπτιου προέδρου Μοχάμεντ Μόρσι το 2013, εν μέσω εκτεταμένων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη χώρα.

Οι εντάσεις κλιμακώθηκαν περαιτέρω εξαιτίας της επιρροής της Τουρκίας στην κυβέρνηση της Λιβύης.

Οι δύο χώρες, σημειώνει το Bloomberg, προσπαθούν από καιρό να βελτιώσουν τις σχέσεις τους, ωστόσο ο αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Σάμεχ Σούκρι δήλωσε πρόσφατα ότι οι συνομιλίες δεν έχουν ξαναρχίσει καθώς «δεν έχουν σημειωθεί αλλαγές στις πρακτικές της Τουρκίας» στη Λιβύη.

Όπως υπενθυμίζουν διεθνείς αναλυτές, ως φόρο τιμής στους υποστηρικτές της Μουσουλμανικής Αδελφότητας που σκοτώθηκαν από τις αιγυπτιακές δυνάμεις ασφαλείας μετά την εκδίωξη του Μόρσι, ο Ερντογάν είχε χαιρετήσει με «ραμπιά» κατά το παρελθόν σε συγκεντρώσεις, ενώ είχε αρνηθεί να παραστεί σε επίσημες εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων δείπνων στον ΟΗΕ και τον Λευκό Οίκο, για να αποφύγει τον Σίσι και ορκίστηκε να «μην μιλήσει ποτέ σε κάποιον σαν αυτόν».

Erdoğan shakes hands with his Egyptian counterpart Sisi after years of strained ties. As a tribute to Muslim Brotherhood supporters killed by Egyptian security forces following Mursi’s ousting, Erdoğan raised a four-finger salute at rallies. He refused to ++ pic.twitter.com/AJn4vGHpsO

— Gönül Tol (@gonultol) November 20, 2022