Οι ακραίες δηλώσεις του έχουν προκαλέσει χιλιάδες αντιδράσεις, έχει χάσει followers, συμφωνίες εκατομμύριων και πολλούς φίλους από το καλλιτεχνικό στερέωμα.

Παρόλα αυτά ο Κάνιε Γουέστ δεν πτοήθηκε καθόλου και αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος της Αμερικής το 2024.

Ο διάσημος ράπερ παραδέχτηκε ότι ο Μίλο Γιαννόπουλος είναι αυτός που τον στηρίζει και τον βοηθάει στην καμπάνια του σε βίντεο και κυκλοφόρησε στο Twitter αλλά όχι στον δικό του λογαριασμό.

Η πλατφόρμα είχε κλειδώσει τον προσωπικό του λογαριασμό μετά τις προκλητικές του δηλώσεις αλλά ο Γουέστ βρήκε τρόπο να επικοινωνήσει τις προθέσεις του.

⚡️#BREAKING: Ye (formerly known as Kanye West) officially announced he is running for U.S. President in 2024. pic.twitter.com/4MrSA3x7Et

— Lay Solidarity Movement 🇻🇦🇸🇲🇵🇱 (@CathSolidarity) November 20, 2022