Μια βομβιστική επίθεση στον πολυσύχναστο πεζόδρομο Ιστικλάλ στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης την Κυριακή, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων, διαλύοντας την αίσθηση ηρεμίας καθώς η τουριστική βιομηχανία της Τουρκίας προσπαθεί να ανακάμψει από την πανδημία. Σύμφωνα με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρόκειται για επίθεση με οσμή τρομοκρατίας.

Η επίθεση ήταν η πιο θανατηφόρα στην Τουρκία τα τελευταία πέντε και πλέον χρόνια και οι αρχές δήλωσαν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο η βόμβα να πυροδοτήθηκε από μια γυναίκα. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποσχέθηκε να τιμωρήσει όσους βρίσκονται πίσω από την έκρηξη, χωρίς να κατηγορήσει κάποια συγκεκριμένη ομάδα.

«Οι προσπάθειες να κάνουν την Τουρκία και το τουρκικό έθνος να υποταχθούν στην τρομοκρατία δεν θα πετύχουν τον στόχο τους σήμερα, όπως δεν το έκαναν και στο παρελθόν», δήλωσε ο κ. Ερντογάν στους δημοσιογράφους πριν πετάξει για την Ινδονησία για τη σύνοδο κορυφής των G 20.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – At least six people were killed and 53 others wounded when an explosion rocked a busy pedestrian street in central Istanbul pic.twitter.com/WamF8xNzj8

— Reuters (@Reuters) November 13, 2022