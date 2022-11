Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ βγήκε από το νοσοκομείο και η υγεία του είναι καλή, δήλωσε ο κυβερνήτης του Μπαλί.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τσεκ απ και επέστρεψε αμέσως, διευκρίνισε ο κυβερνήτης Ουαγιάν Κόστερ.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι ο Λαβρόφ βρίσκεται στο ξενοδοχείο του και ετοιμάζεται για τη σύνοδο κορυφής της G20.

Ο ίδιος ο Σεργκέι Λαβρόφ απέρριψε τις πληροφορίες του Associated Press, εμφανιζόμενος στην κάμερα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου με σορτς και T-shirt διαβάζοντας έγγραφα.

«Γράφουν για καμιά δεκαριά χρόνια ότι ο πρόεδρός μας είναι άρρωστος… αυτό το είδος του παιγνιδιού δεν είναι καινούργιο στην πολιτική», είπε.

Lavrov at his hotel in Bali. Says reports about his health are a «political game» https://t.co/OddllPDgq7 pic.twitter.com/GKu0Ffo1st

Νωρίτερα, το πρακτορείο ΑP, μετέδωσε ότι ο Λαβρόφ, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, λίγη ώρα μετά την άφιξή του στη Σύνοδο των G-20, στο Μπαλί, της Ινδονησίας.

Το πρακτορείο AP επικαλούμενο δύο πηγές από τις τοπικές αρχές μετέδωσε πληροφορίες για πιθανό καρδιολογικό πρόβλημα, του Λαβρόφ.

Οι αξιωματούχοι είπαν ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Sanglah στην πρωτεύουσα της επαρχίας, Ντενπασάρ. Από το νοσοκομείο υπήρξε επιβεβαίωση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

BREAKING: Russian Foreign Minister Sergey Lavrov taken to the hospital after arriving for the G-20 summit in Bali, Indonesian officials say. https://t.co/F3oUhTsCGf

— The Associated Press (@AP) November 14, 2022