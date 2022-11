Η υπηρεσία πληροφοριών Άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα αργά το μεσημέρι ότι ουκρανικές μονάδες εισέρχονται στη νότια πόλη Χερσώνα και προειδοποίησε όποιον Ρώσο στρατιώτη βρίσκεται ακόμα εκεί να παραδοθεί.

Σε μια ανακοίνωση που εκδόθηκε στα ρωσικά, η ουκρανική υπηρεσία τόνισε ότι η Χερσώνα επανέρχεται υπό ουκρανικό έλεγχο μετά την κατοχή της από τον Μάρτιο και απείλησε να «εξοντώσει» όποιον Ρώσο στρατιώτη προβάλει αντίσταση.

This day has come!!!Ukrainian military in the center of Kherson!!! https://t.co/G58jrqfHSS

