Πώς γράφτηκε το τραγούδι

γράφει η Βασιλίνα Ριστάνη *

Αν ακούσατε το «All I Want for Christmas Is You» να παίζει στους διαδρόμους ενώ ψωνίζετε, μπορεί να σημαίνει μόνο ένα πράγμα. Τα Χριστούγεννα είναι κοντά, μας υπενθυμίζει η Μαράια Κάρεϊ, σε τόνο σχεδόν εκτός του εύρους της ανθρώπινης ακοής. Πριν καν το καταλάβετε, αντηχεί σε όλα τα ραδιόφωνα, καταστήματα και μαγαζιά.

Για εμάς μπορεί ο «ύμνος» των Χριστουγέννων να έχει συνδεθεί με την έναρξη της εορταστικής περιόδου. Για τη ντίβα της ποπ από την άλλη, ακούγεται ακριβώς όπως ο ήχος που κάνουν τα χρήματα όταν πέφτουν μέσα στον κουμπαρά.

Πριν από 28 χρόνια, η Κάρεϊ ήταν μια πολλά υποσχόμενη νέα τραγουδίστρια. Είχε κυκλοφορήσει τρία αναγνωρισμένα άλμπουμ και συγκέντρωνε οκτώ νούμερο ένα singles στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν η δισκογραφική της εταιρεία της πρότεινε την ιδέα ενός χριστουγεννιάτικου άλμπουμ, εκείνη ήταν διστακτική και δικαιολογημένα.

«Ένιωθα ότι οι άνθρωποι το κάνουν αυτό συνήθως πολύ αργότερα», μάλιστα η ίδια εξομολογήθηκε στο Complex ότι «ένα χριστουγεννιάτικο άλμπουμ σηματοδοτεί το τέλος της καριέρας ενός καλλιτέχνη». Παρά τους δισταγμούς της, συμφώνησε να το κάνει, αλλά όχι ακριβώς με τον τρόπο που φανταζόταν η εταιρεία της.

Ο Randy Jackson, A&R της Columbia Records, είχε στο μυαλό του διασκευές από δημοφιλή χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Η 24χρονη τότε Μαράια είχε άλλα σχέδια: «Θέλω να γράψω μερικά καινούργια κομμάτια». Έβαλε σκοπό να γράψει ένα τραγούδι «που θα με έκανε νιώθω ευτυχισμένη σαν ανέμελο νεαρό κορίτσι τα Χριστούγεννα».

Η Κάρεϊ είπε ότι ανακάλυψε τυχαία τη μελωδία και την εξέλιξη των συγχορδιών για το All I Want For Christmas Is You. Τα ηχογράφησε σε ένα μίνι μαγνητόφωνο. «Έγινε πολύ γρήγορα και βγήκε κατά κάποιο τρόπο οργανικά, κάτι που κάνουν τα καλύτερα τραγούδια», δήλωσε χαρακτηριστικά. Είναι αλήθεια, το αγαπημένο single χρειάστηκε μια ώρα για να φτιαχτεί.

Πηγή έμπνευσής της αποτέλεσαν τα δύσκολα παιδικά της χρόνια. Συχνά έβλεπε τα Χριστούγεννα να καταστρέφονται, αποκάλυψε στα απομνημονεύματά της. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι σύντομα θα γινόταν η «Βασίλισσα των Χριστουγέννων».

Το δώρο που έκανε στον εαυτό της… και τον τραπεζικό της λογαριασμό

Το All I Want For Christmas Is You, συνεχίζει να γράφει ιστορία στην ποπ μουσική από το 1994 μέχρι και σήμερα. Γραμμένο από την ίδια την ερμηνεύτρια, είναι ταυτόχρονα νοσταλγικό για τον ήχο των 90s, ενώ αξιοποιεί ένα διαχρονικό μήνυμα ελπίδας και χαράς που συνοδεύει τις γιορτές.

Το single έφτασε πρόσφατα τα 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify. Είναι το πιο δημοφιλές χριστουγεννιάτικο τραγούδι στην ιστορία της πλατφόρμας. Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, το τραγούδι ακόμα κατακτά την 1η θέση στο παγκόσμιο chart Billboard 200 τα Χριστούγεννα.

Το πολυετές αριστούργημα είναι το πρώτο και μοναδικό εορταστικό single που έχει βραβευτεί με RIAA Diamond Award. Εξασφάλισε τη θέση νούμερο ένα στο Hall of Fame με τα 100 καλύτερα εορταστικά τραγούδια όλων των εποχών του Billboard. Πέρασε το τεστ του χρόνου και άντεξε τις διαφορετικές εποχές της μουσικής βιομηχανίας. Ο ορισμός του «ήρθα για να μείνω» στα charts.

Σύμφωνα με κάτι πρόχειρους υπολογισμούς…

Μια έκθεση του 2017 από το Economist εκτιμά ότι το δημοφιλές τραγούδι, απέφερε στη Μαράια Κάρει 60 εκατομμύρια δολάρια από το 1994 έως το 2016. Αν δεν θέλετε να κάνετε την πράξη, βγαίνει 2,6 εκατ. ετησίως κατά μέσω όρο. Σε αυτό το ποσό δεν συνυπολογίζονται τα πνευματικά δικαιώματα του Ηνωμένου Βασιλείου ή οι αναπαραγωγές μέσω streaming.

Το 2019, το Celebrity Net Worth υπολόγισε ότι κερδίζει από 600.000 έως 1 εκατ. δολάρια κάθε Δεκέμβριο από δικαιώματα. Χρόνο με το χρόνο, όμως, οι εορτασμοί των Χριστουγέννων ξεκινάνε όλο και νωρίτερα. Με μερικά γρήγορα μαθηματικά «της χαρτοπετσέτας» προκύπτει ότι:

71 εκατομμύρια αναπαραγωγές ετησίως x 0,01 δολάρια = 710.000 δολάρια

5,7 εκατ. πωλήσεις χριστουγεννιάτικων άλμπουμ x 11,99 = 68 εκατ. δολάρια / 27 χρόνια = 2,5 εκατ. δολάρια ετησίως

Apple TV+ Special = 8 εκατ. δολάρια

Συμφωνία McDonald’s Menu = 5 εκατ. δολάρια

Τι σημαίνει αυτό; Αν υποθετικά η τραγουδίστρια αποφασίσει απλά να κάθετε όλο το χρόνο και να προωθεί μόνο το All I Want For Christmas Is You, θα παραμείνει εκατομμυριούχα. Το συμπέρασμα είναι ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να ζητήσει χρήματα από τον Άγιο Βασίλη για τα Χριστούγεννα.

Top 10 πιο δημοφιλή Χριστουγεννιάτικα τραγούδια το 2021

All I Want for Christmas is You – Mariah Carey Last Christmas – WHAM! Fairytale of New York – Pogues ft. Kirsty Kirsty MacColl Merry Christmas Everyone – Shakin’ Stevens Do They Know it’s Christmas – Band Aid It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas – Michael Buble Step into Christmas – Elton John Santa Tell Me – Ariana Grande I Wish it Could be Christmas Everyday – Wizzard Rockin’ Around the Christmas Tree – Brenda Lee

* Η Βασιλίνα Ριστάνη σπουδάζει στη New Media Studies