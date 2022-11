Προβλήματα με το Messenger του Facebook αναφέρουν οι χρήστες των social media, καθώς τα μηνύματα που στέλνουν στην εφαρμογή δεν αποστέλλονται ποτέ ή κάνουν αρκετή ώρα για να φτάσουν στον παραλήπτη.

Προβλήματα εντοπίζονται και στην Ελλάδα, όπως φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες από το Down Detector.

Το Messenger άρχισε να «κολλάει» λίγο μετά τις 19:20 και το Twitter «πλημμύρισε» από παράπονα και ερωτήσεις των χρηστών ενώ υπάρχει και πλήθος αναφορών στην ιστοσελίδα Down Detector.

Anyone else’s Facebook messenger down?

the amount of messenger tweets after messenger goes down 😭

— cole ˚୨୧⋆。˚ ⋆ (@nicoleccarreon) November 2, 2022