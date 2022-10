Όταν τον περασμένο Σεπτέμβριο έχασε από τη Λιζ Τρας στην κούρσα διαδοχής του Μπόρις Τζόνσον στην ηγεσία των Τόρις και στην πρωθυπουργία της Βρετανίας, κυκλοφορούσαν φήμες ότι ο Ρίσι Σούνακ μπορεί και να εγκατέλειπε την πολιτική και να επιστρέψει στην αγαπημένη του Καλιφόρνια για να ξαναρχίσει μια καριέρα στα χρηματοοικονομικά.

«Είναι πολύ πλούσιος και παρόλο που δεν μιλάει ποτέ γι’ αυτό… το να δουλέψει για το Facebook δεν σημαίνει τίποτα γι’ αυτόν, γιατί πιθανότατα κερδίζει περισσότερα από τις επενδύσεις του», είχε δηλώσει τότε ένας φίλος του στους Times.

Επτά εβδομάδες μετά, μόλις τέσσερα 24ωρα μετά την άρον-άρον παραίτηση της Τρας ο 42χρονος γιός Ινδών μεταναστών και μέλος της εγχώριας ελίτ, πάλαι ποτέ διαχειριστής κερδοσκοπικών κεφαλαίων και πρώην υπουργός Οικονομικών γίνεται ο τρίτος πρωθυπουργός της Βρετανίας σε λιγότερο από δύο μήνες, ο πρώτος στα χρονικά που δεν προέρχεται από την καυκάσια φυλή, είναι στο θρήσκευμα Ινδουιστής και έχει καταγωγή από την νότια Ασία.

Αποστολή του είναι να σώσει τη χώρα του από τον δημοσιονομικό γκρεμό και το κόμμα του, τους συντηρητικούς Τόρις, από την εκλογική καταστροφή.

Πρόκειται για ένα τεράστιο «στοίχημα»: εθνικό, αλλά και προσωπικό για έναν πολιτικό που εξελέγη με τους Τόρις βουλευτής μόλις πριν από επτά χρόνια και -έπειτα από ένα πέρασμα από κατώτερα κυβερνητικά πόστα- έγινε υπουργός Οικονομικών προ διετίας.

Ζάπλουτος επενδυτής, ο ίδιος δηλώνει θιασώτης μιας «κοινής λογικής θατσερισμού».

Ων πάντως ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο -με σύζυγο την κόρη ενός Ινδού κροίσου, καταγγελλόμενη μόλις προ μηνών για φοροαποφυγή, και με οικογενειακή περιουσία μεγαλύτερη από αυτή του βασιλιά Καρόλου- η ενσυναίσθηση του Σούνακ έχει αμφισβητηθεί από πολλούς σε μια περίοδο βίαιης φτωχοποίησης και πρωτοφανούς συρρίκνωσης του βιοτικού επιπέδου του μέσου Βρετανού.

Ακόμη περισσότεροι τον κατηγορούν ότι δεν είναι διαφανής με τα οικονομικά του. Ορισμένοι εκφράζουν φόβους ότι το ιστορικό του ως τραπεζίτη σε hedge funds εγείρει πρόσθετα ερωτήματα ως προς τη δέσμευσή του να καταπολεμήσει τη φοροαποφυγή.

Growing up I never thought I would be in this job (mainly because I wanted to be a Jedi).

I’m honoured that on this day last year the PM asked me to serve as Chancellor.

It’s been incredibly tough but thank you to everyone who has supported me along the way. pic.twitter.com/lCZrq9Sona

— Rishi Sunak (@RishiSunak) February 13, 2021