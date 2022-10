Φουντώνουν οι φήμες ότι το Berghain κλείνει οριστικά μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς (2022). Σύμφωνα με το Dazed, το πρακτορείο κρατήσεων για το διάσημο κλαμπ έχει ήδη σταματήσει τη λειτουργία του.

Πρόκειται για το θρυλικότερο κλαμπ όλων των εποχών στη Γερμανία. Το κλαμπ, που άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του το 2004 και ο μύθος του διογκώθηκε ακόμα περισσότερο λόγω του ότι μέσα σε αυτό απαγορεύεται αυστηρά να βγάλει κανείς φωτογραφίες.

Μάλιστα, υπάρχει ένα ολόκληρο τελετουργικό για να αποφευχθεί αυτό και η κάμερα κάθε κινητού που εισέρχεται στον χώρο καλύπτεται με ένα αυτοκόλλητο, ενώ έχει την σκληρότερη πόρτα στον κόσμο.

Από ό,τι φαίνεται, το Berghain απειλείται τώρα με λουκέτο, μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Αυτό αναμεταδίδει τουλάχιστον το Dazed, με πολλές πηγές να επιβεβαιώνουν το κλείσιμο του κλαμπ και μία να λέει χαρακτηριστικά: «Το Beghain κλείνει για πάντα – το τέλος θα έρθει αυτή τη χρονιά».

Άλλη πηγή σχολιάζει: «Ένας από τους ιδρυτές έχει ήδη αποχωρήσει και λέγεται πως θα μείνει στην εξοχή στο Βρανδεμβούργο. Οι υπόλοιποι απλά ‘δεν νιώθουν έτσι’ πια κι έχουν άλλα σχέδια για τη ζωή τους».

