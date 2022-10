Οι κάτοικοι του Κιέβου ξύπνησαν πάλι σήμερα από τον ήχο των σειρήνων μετά τους χθεσινούς βομβαρδισμούς που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 14 άτομα και άφησαν πίσω τους 100 τραυματίες.

Η Ρωσία επέλεξε να επιτεθεί στην ουκρανική πρωτεύουσα και σε άλλες πόλεις της χώρες μετά από αρκετούς μήνες, στοχεύοντας πολιτικές υποδομές και αμάχους μετά την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας.

The sirens are sounding again in #Kyiv . What sort of day will it be? pic.twitter.com/LhNn7rOns0

Επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας φέρεται να σημειώθηκαν και στη Ζαπορίζια.

⚡️Russia strikes Zaporizhzhia overnight on Oct. 11.

Russian forces targeted an infrastructure site in the city of Zaporizhzhia, according to Zaporizhzhia Oblast Governor Oleksandr Starukh. Information on casualties and damages has not yet been reported.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 11, 2022