Τους όρους που περιόριζαν την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία κατήργησε η έκδοση της Γερουσίας του νομοσχεδίου περί Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ (NDAA) του 2023, όπως ισχυρίζονται τουλάχιστον ΜΜΕ της γειτονικής χώρας.

Οι δύο όροι ήταν ότι η Τουρκία δεν θα χρησιμοποιήσει τα μαχητικά F-16 για να παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο και ότι η πώληση θα είναι προς το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ.

#BREAKING US Senate version of 2023 National Defense Authorization Act (NDAA) bill removes stipulations on sale of F-16s to Türkiye: Sources pic.twitter.com/FCjodJyfTG

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) October 11, 2022