Το μοναδικό λειτουργικό κατάστημα της Μπαλακλίας στην ανατολική Ουκρανία ήταν γεμάτο. Οι κάτοικοι, που πέρασαν έξι μήνες υπό ρωσική κατοχή, έκαναν ουρά για να αγοράσουν ψωμί, σαλάμι και κατεψυγμένο σκουμπρί.

«Όταν ήρθαν οι Ρώσοι έχασα 10 κιλά. Η γυναίκα μου έχασε οκτώ κιλά. Δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα να φάμε τους δύο πρώτους μήνες», θυμήθηκε ένας πελάτης, ο Valery. Επιδεικνύοντας τη συρρικνωμένη του γραμμή μέσης, αστειεύτηκε βλοσυρά: «Αυτό είναι το… θετικό της κατοχής από την Μόσχα», δήλωσε στον Observer του Guardian.

Τα ρωσικά στρατεύματα έφτασαν στη Μπαλακλία τον Μάρτιο, λίγο μετά την εισβολή του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία. Ύψωσαν τη ρωσική σημαία πάνω από το σύγχρονο κτίριο της διοίκησης της πόλης και στάθμευσαν τα τανκς τους σε ένα μεγάλο εργοστάσιο.

Πριν από δύο εβδομάδες, ο ουκρανικός στρατός τους έδιωξε, σε μια δραματική αντεπίθεση. Το Κίεβο ανακατέλαβε σχεδόν ολόκληρη την περιοχή του Χάρκοβο, μια περιοχή με το μισό μέγεθος της Ουαλίας.

The town of Balakliya, Kharkiv region, is liberated by Ukrainian troops!

The Commander of Ukrainian Land Forces, Hero of Ukraine, Colonel General Oleksandr Syrskyi is leading the Ukrainian offensive in this sector.

The Ukrainian flag has been raised in the town centre. pic.twitter.com/zQ8ngDitZw

