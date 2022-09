Περιστατικό που δεν το χωρά ο ανθρώπινος νους, εκτιλύχθηκε κατά την διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν για το Laver Cup.

Συγκεκριμένα ακτιβιστής άφησε τη θέση του στις εξέδρες και εισέβαλε στο κορτ, βάζοντας φωτιά στο χέρι του, προκαλώντας -όπως ήταν αναμενόμενο- προσωρινή διακοπή στην αναμέτρηση. Άμεση ήταν η παρέμβαση των ανθρώπων ασφαλείας, οι οποίοι τον απόμακρυναν.

Ο ακτιβιστής προέβη σε αυτή την… ομολογουμένως μη συνηθισμένη διαμαρτυρία για να διαδηλώσει για την κλιματική κρίση.

Στη λευκή μπλούζα που φορούσε εξάλλου έγραφε: «Σταματήστε τα βρετανικά ιδιωτικά τζετ».

Idiot climate change protester sets himself on fire in front of stunned fans at Laver Cuppic.twitter.com/2RPsIKZfU6

— RPK Report (@RPKReport) September 23, 2022