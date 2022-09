Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί και στο εσωτερικό της Ρωσίας το διάγγελμα του Βλαντιμίρ Πούτιν με το οποίο ο Ρώσος πρόεδρος κήρυξε μερική επιστράτευση στη χώρα καλώντας έως και 300.000 εφέδρους προκειμένου να αναστρέψει την πορεία των γεγονότων στο πόλεμο της Ουκρανίας.

Το βράδυ της Τετάρτης δεκάδες διαδηλωτές πραγματοποιούν αντιπολεμική διαδήλωση στο κέντρο της Μόσχας με την αστυνομία να προχωρά σε βίαιες συλλήψεις. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επικαλείται το Sky News αναφέρουν ότι πάνω από 100 άνθρωποι έχουν συλληφθεί κατά την διάρκεια διαδηλώσεων σε 15 πόλεις.

Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν νωρίτερα από τη Σιβηρία και την πόλη Τιουμέν.

«Θα ενεργοποιηθούν μέτρα επιστράτευσης κατά των συμμετεχόντων σε παράνομες συγκεντρώσεις. Θα ελέγχονται επί τόπου η ταυτότητα τους, θα γίνεται ταυτοποίηση, θα συλλαμβάνονται και θα οδηγούνται στο αστυνομικό τμήμα. Στη συνέχεια, θα καθορίζεται η κατηγορία στρατολόγησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων του γραφείου στρατολόγησης και κατάταξης. Όσοι δεν εντάσσονται στην πρώτη κατηγορία θα εγγράφονται στο μητρώο για το επόμενη κλήτευση», δήλωσε ο δικηγόρος Ιλιά Ρεμεσλό. Πηγή του ιστότοπου Ura.ru στην FSB της περιοχής Τιουμέν δήλωσε ότι «όσοι συμμετάσχουν σε διαδηλώσεις υπο το σύνθημα «Όχι στην επιστράτευση» θα στέλνονται να υπηρετήσουν εκτός σειράς».

Anti-war protestors have gathered in Moscow to protest President Vladimir Putin’s announcement of partial conscription of reservists to fight in Ukraine.

Stary Arbat in central Moscow right now. A few hundred people mostly just standing around. Isolated chants of “No to war!” Police randomly picking people up, pretty roughly pic.twitter.com/XptsrcRzoG

— max seddon (@maxseddon) September 21, 2022