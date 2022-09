Πλήθος εκδηλώσεων

Δημιουργοί, Μεταφραστές, Θεωρητικοί, Κριτικοί, Ηθοποιοί και Σκηνοθέτες.

9 σχολές θεάτρου – 28 καλλιτεχνικά σχήματα

Ταινίες και Αφιερώματα, Διάλογοι και Συναντήσεις Δημιουργών

26 παραστάσεις θεατρικού αναλογίου

36 εκδηλώσεις

Από το Heartbreak Hotel τής μετά θάνατον ζωής μέχρι την παράνομη μετανάστρια στα σύνορα, το ταξίδι ανάμεσα στα κύματα, στις φωνές της διασποράς, στις μνήμες του ξεριζωμού, στα αερόφυτα και στη νέα ζωή, το 19ο Διεθνές Φεστιβάλ Αναλόγιο επιστρέφει από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου 2022, διασχίζοντας σύνορα με νέα θεατρικά έργα και τον Ιάκωβο Καμπανέλλη.

Αφιέρωμα: Αρχαιόθεμη Δραματουργία – ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ

Για πρώτη φορά παρουσίαση όλων των αρχαιόθεμων έργων του δημιουργού -δεκαέξι συνολικά-, με θέματα από την αρχαία ελληνική μυθολογία και γραμματεία. Πρώτη παγκόσμια παρουσίαση 2 έργων του που δεν έχουν παρουσιαστεί και δημοσιευτεί έως σήμερα.

Αφιέρωμα: ΔΙΑΣΧΙΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΟΡΑ

Διεθνής διαγωνισμός – πρώτη διεθνής παρουσίαση των 11 νέων θεατρικών έργων από όλο τον κόσμο, τα οποία προκρίθηκαν στον διαγωνισμό γραφής με αφορμή την επέτειο της Μικρασιατικής Καταστροφής.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

19:00 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

Αφιέρωμα αρχαιόθεμη δραματουργία

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ

Θέατρο Αλίκη, Πεδίον του Άρεως

19:00 ΜΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ

Ανώτερη Δραματική Σχολή «δήλος – Δήμητρα Χατούπη»

Σκηνοθετική Επιμέλεια, Συντονισμός: Γιώργος Κορομπίλης, Αλεξάν Σαριγιάν

Ερμηνεία: Μαρία Βλάχου, Ειρήνη Κατσινούλα, Γιάννης Κοτσάνης, Ελένη Κουλογιάννη, Σοφία Κωσταρά, Μαριάννα Μαθιά, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Μανώλης Μαυρομάτης, Αγάπη Μουστρή, Αναστασία Μπουγιάκα, Νεφέλη Μποφίλη, Ανδριάνα Σαράντη, Χρυσούλα Σταμπολάκη, Ειρήνη Χαιρετάκη, Γιώργος Χριστάκης

19:30 ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΟΡΕΣΤΗ

Τμήμα Θεάτρου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σκηνοθετική Διδασκαλία – Σκηνική Εκδοχή: Χριστίνα Χατζηβασιλείου

Ερμηνεία: Ελίνα Αντωνίου, Μαρία Μαργκέρα Βυζαρέλη, Ραφαηλία Γαβαλά, Εμμανουήλ Δραμηλαράκης, Δημήτρης Ζγουρέλης, Ειρήνη Ηροδότου, Χρύσα Ιωαννίδου, Φιόνα Κατοίκου, Οδυσσέας Κλήμης, Ζωή Μπάτζιου, Σοφία Νίνου, Μαριάνθη Ξυνταριανού Τσιροπινά, Στέλιος Ράμμος, Μιχάλης Στεφανίδης, Ντορίνα Ταχιράι

20:15 ΠΑΡΟΔΟΣ ΘΗΒΩΝ

Ανώτερη Δραματική Σχολή Αγίας Βαρβάρας «Ιάκωβος Καμπανέλλης»

Σκηνοθεσία: Μάξιμος Μουμούρης

Ερμηνεία: Εύα Καρακαξά, Άρτεμις Κυβέλου, Χρυσάνθη Μαρκέτου, Γαρυφαλιά Μαρίνη, Βάσω Παγιοπούλου, Αφροδίτη Σαραντέα

20:45 Ο ΔΕΙΠΝΟΣ

Ανώτερη Δραματική Σχολή «Αρχή»

Σκηνοθεσία: Βίκυ Γεωργιάδου

Ερμηνεία: Όλγα Καπαγιορίδου, Αντώνης Καρναβάς, Μιχάλης Κουτσκουδής, Αγγελίνα Λάτση, Δημήτρης Νενόπουλος, Χριστίνα Σιαμάγκα, Βάσια Στάμου, Κατερίνα Φαχούρι

21:15 Ο ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΚΛΩΠΕΣ

Ανώτερη Δραματική Σχολή «Πράξη 7»

Σκηνοθεσία: Μαρία Τσιμά

Ερμηνεία: Τιγκράν Αμπραμιάν, Άννα Γιακουμάτου, Κώστας Καραμέσιος, Μελίνα Κέντογλου, Παναγιώτης Κοντάρης, Νίκος Παλιούρας, Παύλος Παπαχρήστου, Νεφέλη Τζεβελέκη, Νατάσσα Τσαμπά

21:45 Ο ΜΠΑΜΠΑΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

Ανώτερη Δραματική Σχολή «Νέο ελληνικό Θέατρο»

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αγαρτζίδης

Ερμηνεία: Μάρθα Βαϊοπούλου, Ανδρόνικος Κόρακας-Κοντός, Ειρήνη Μητροπούλου, Γιώτα Μιχαλακοπούλου, Ελίνα Παντελεμίδου, Μαρία-Χριστίνα Παπαναστασίου, Αντωνία Παυλέα, Ινώ Πικιώνη, Σαββίνα Σωτηροπούλου, Χρήστος Φιλόπουλος, Ρημ Χατίμπ

22:15 Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΑΞΗ

Ανώτερη Δραματική Σχολή Ωδείου Αθηνών

Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης

Ερμηνεία: Μαρίτα Γαγάνη, Βασίλης Δημητριάδης-Παλιάγκας, Λίλυ Καραπασιά, Αγνή Καρβουντζή, Ντέμη Κλεφτάκη, Νεφέλη Παντερμάλη, Παναγιώτης Παυλίδης, Μαργαρίτα Στραβουδάκη, Εύα Τζανακάκη, Γιάννης Χριστοφορίδης

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022

Αφιέρωμα αρχαιόθεμη δραματουργία

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ

19:00 Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΛΑΘΟΣ

Σκηνοθεσία: Μαρία Σάββα

Ερμηνεία: Χρήστος Δεσπότης, Λευτέρης Καταχανάς, Γιάννης Κουρκουμέλης, Μαρία Σάββα

20:00 Ο ΓΟΡΙΛΑΣ ΚΑΙ Η ΟΡΤΑΝΣΙΑ

Σκηνοθεσία – διδασκαλία: Θεόδωρος Εσπίριτου

Ερμηνεία: Ανδρέας Αντωνιάδης, Νίκος Παντελίδης, Δέσποινα Σαραφείδου, Εμμανουήλ Στεφανουδάκης

21:00 Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Σκηνοθεσία: Σάββας Στρούμπος, Σπύρος Μπέτσης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ιωάννα Ρουμελιώτη

Σκηνική Εγκατάσταση: Δήμητρα Ζερβού

Κοστούμια: Ελίνα Τσούτσια

Μουσική: Άντώνης Παπανικολάτος

Καλλιτεχνικός συνεργάτης: Γεωργία Κανελλοπούλου

Ερμηνεία: Ρόζυ Μονακη, Ντίνος Παπαγεωργίου

22:00 ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΙΨΕΝ

Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζαμπουλάκης

Ερμηνεία: Σπύρος Κεκρίδης, Νίκος Ντάσης, Γιώργος Ονησιφόρου, Αρετή Σεϊνταρίδου

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022

Αφιέρωμα: ΔΙΑΣΧΙΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΟΡΑ

Πρώτη διεθνής παρουσίαση νέων έργων διαγωνιστικού τμήματος

20:00 ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Lydia Vie HEARTBREAK HOTEL

Σκηνοθεσία: Lydia Vie

Μεταφράστρια: Σέβη Φιλιππίδου

Χορογράφος: Phoebe Stapleton

Σχεδιασμός Ήχου και Μουσικής: Κωνσταντίνος Κουμπιάδης

Σκηνικά–Κοστούμια: Theatre Lab Company

Παραγωγή: Theatre Lab Company

Ερμηνεία: Ηλίας Αλεξέας, Christiana Maycea, Τόμμυ Παπαϊωάννου, Χρύση Τζανέτου, Φαίδρα Φαϊτάκη, Σέβη Φιλιππίδου

21:00 ΗΠΑ Judy Meiksin ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΡΕΜΟΝΑ

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Νικολαΐδου

Μετάφραση: Σμαρώ Κώτσια

Ερμηνεία: Νίκος Βατικιώτης, Φιλίππα Κουτούπα

22:00 ΕΛΛΑΔΑ Νίνα Ράπη KISS THE SHADOW

Σκηνοθεσία: Αγγελική Μαρίνου, Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη

Ερμηνεία: Ελεονώρα Αντωνιάδου, Γιώργος Δεμελίδης, Κατερίνα Δημητρόγλου,

Ευγενία Μαραγκού, Αγγελική Μαρίνου, Δημήτρης Μαύρος, Μιχάλης Ψαλίδας

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022

Αφιέρωμα: ΔΙΑΣΧΙΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΟΡΑ

Πρώτη διεθνής παρουσίαση νέων έργων διαγωνιστικού τμήματος

19:00 ΗΠΑ Jason Aaron Goldberg ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Σκηνοθεσία: Μαριλένα Τριανταφυλλίδου

Μετάφραση: Σοφία Μπιρλή

Επιμέλεια Μετάφρασης: Olaf–Immanuel Seel

Ερμηνεία: Βασίλης Καζής, Κλεονίκη Καραχάλιου, Γιάννης Κουρμπάνης

20:00 ΕΛΛΑΔΑ Γιάννης Σολδάτος ΟΤΑΝ Ο ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΟΡΕΣΕ ΓΥΑΛΙΝΑ ΠΟΔΙΑ

Σκηνοθεσία: Κωστής Καπελώνης, Γιάννης Σολδάτος

Ζωντανή Μουσική: Μικές Σακελλίου

Ερμηνεία: Κωστής Καπελώνης, Έφη Βενιανάκη, Βασίλης Μπατσακούτσας, Νικολίνα Καραθύμιου, Ευαγγελία Μπατόγλου

21:00 ΣΛΟΒΕΝΙΑ Tatjana Ažman Η ΜΟΥΣΑ ΣΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ

Σκηνοθεσία – Μετάφραση – Απόδοση: Τζένη Αρσένη

Βοηθός Σκηνοθέτιδος: Γιώργος Μαντζούκης

Μουσική: Δημήτρης Καρούσος, Άννα Καραγεωργιάδου

Ερμηνεία: Τζένη Αρσένη, Ράμι Αλέξιος Αμπού Χαντίτζι, Νάταλι Βαλσαμή, Νικηφόρος Κωσταβασίλης, Ελιζαμπέτα Μαρντένταϊ, Βαγγελής Πίτσος

22:00 ΒΕΛΓΙΟ Γιάννης Οικονομίδης ΑΕΡΟΦΥΤΑ

Μετάφραση στα αγγλικά: Δημήτρης Πουρνιάς

Σκηνοθεσία: Σοφία Καραγιάννη

Μουσική Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Πασσάς

Ερμηνεία: Βασιλική Διαλυνά, Γεωργία Κυριαζή, Σωτήρης Ντούβρης, Κωνσταντίνος Πασσάς, Αλέξανδρος Τούντας

Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022

Αφιέρωμα: ΔΙΑΣΧΙΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΟΡΑ

Πρώτη διεθνής παρουσίαση νέων έργων διαγωνιστικού τμήματος

20:00 ΕΛΛΑΔΑ Δώρα Τσόγια SKATEPARK Η ΑΠΛΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Σκηνοθεσία: Εμμανουήλ Κοντός

Ερμηνεία: Μάρκος Αντύπας, Ρούντι Μοχάμεντ, Ιωάννα Ντερβισι, Μάγδα Σπυράτου, Αναστασία Φράγκου

21:00 ΚΟΣΣΟΒΟ Elmaze Nura ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΔΕ ΓΥΡΙΣΕ

Μετάφραση: Σμαρώ Κώτσια

Σκηνοθεσία: Νίκος Χατζηπαπάς

Ερμηνεία: Δημήτρης Γκουτζαμάνης, Μαρία Μπακέλα

22:00 ΕΛΛΑΔΑ Κωνσταντίνος Μπούρας – Ελένη Παπαχριστοπούλου ΣΕ ΚΡΑΤΑΩ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ ΜΟΥ

Σκηνοθεσία: Γιάννης Σταματίου

Ερμηνεία: Κωνσταντίνος Μπούρας, Ελένη Παπαχριστοπούλου

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Αφιέρωμα αρχαιόθεμη δραματουργία

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

19:00 ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΟΡΕΣΤΗ | Πανεπιστήμιο Παλέρμο

Μετάφραση στα ιταλικά: Giulia Sorrentino

Σκηνοθεσία: Enrico Palumbo

Ερμηνεία: Enrico Palumbo, Chiara Vitale

20:00 ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ | Πρώτη διεθνής παρουσίαση

Σκηνοθεσία: Άσπα Τομπούλη

Video: Αγγελική Χατζή

Βοηθός Σκηνοθέτη: Κωνσταντίνος Ρόδης

Ερμηνεία: Θοδωρής Ανθόπουλος, Βασίλης Βλάχος, Νίκος Ντούπης, Ηλιάνα Παναγιωτούνη, Κωνσταντίνος Ρόδης, Χρήστος Συριώτης

21:00 Η ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ | Πρώτη διεθνής παρουσίαση

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Πολυχρονοπούλου

Ερμηνεία: Αλέξανδρος Δαρμανής, Δημήτρης Καραβιώτης, Βίβιαν Κοντομάρη, Κατερίνα Κωνσταντίνου, Αυγουστίνος Ρεμούνδος, Νίκος Σταματόπουλος, Κωνσταντίνος Φάμης, Δημήτρης Φραγκιόγλου

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022

Focus Ουκρανία. Worldwide Reading

19:00 ΟΥΚΡΑΝΙΑ Natalya Vorozhbyt ΔΥΣΒΑΤΟΙ ΔΡΟΜΟΙ

Μετάφραση: Θανάσης Βασιλείου, Σίσσυ Παπαθανασίου

Σκηνοθεσία: Μαριάννα Κάλμπαρη

20:00 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

Απονομή βραβείων 2ου Διεθνούς Διαγωνισμού

Συμμετέχουν με τραγούδια οι σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου

21:00 ΕΛΛΑΔΑ Χριστόφορος Χριστοφής ΦΩΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Δραματουργική Επιμέλεια: Χριστόφορος Χριστοφής

Βοηθός Σκηνοθέτη: Δημήτρης Κακαβούλας

Μουσική: Νίκος Ξανθούλης

Ερμηνεία: Βερόνικα Αργέντζη, Δημήτρης Κακαβούλας, Γιάννης Λασπιάς, Δημήτρης Μαύρος, Νάντια Μουρούζη

Ακούγεται η φωνή του Θαλή Δημητρόπουλου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

LIBRABRIES AS GARDENS

21-27 Σεπτεμβρίου 2022

Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων

12:00-14:00 ΔΙΑΛΟΓΟΙ

Συναντήσεις με τους δημιουργούς

Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022

Ταινιοθήκη της Ελλάδας

Spotlight Λευκορωσία. Προβολή ταινίας

17:30 VOICES OF THE NEW BELARUS, 81’

Σκηνοθεσία: Oksana Mysina – Σενάριο: Andrei Kureichik

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022, Ωδείο Αθηνών, Black Box

12:00 Στρογγυλό τραπέζι CROSSING BOUNDARIES, JUXTAPOSING REALITIES

Συντονισμός: Παύλος Κάβουρας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ομιλητές: ΣΛΟΒΕΝΙΑ Tatjana Ažman, Δραματουργός-Θεατρολόγος, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ivanka Apostolova, Ανθρωπολόγος, Ιστορικός τέχνης, Εκπαιδευτικός, Καλλιτέχνις, Μεταφράστρια, ΕΛΛΑΔΑ Τζένη Αρσένη, Σκηνοθέτις- Θεατρολόγος, Δρ. Αισθητικής Φιλοσοφίας, ΙΑΠΩΝΙΑ Kakumoto Atsushi, Σκηνοθέτης, Μεταφραστής, Ιδρυτής και Καλλιτεχνικός Διευθυντής της θεατρικής ομάδας d’UOMO ex machina στο Τόκυο, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Λυδία Βη, Ηθοποιός-Συγγραφέας, ΣΛΟΒΑΚΙΑ Vladislava Fekete, Διευθύντρια του Nová dráma Festival, ΗΠΑ John Freedman, Συγγραφέας-Μεταφραστής, Κριτικός θεάτρου Moscow Times, ΡΩΣΙΑ Oksana Mysina, Ηθοποιός, ΣΛΟΒΑΚΙΑ Dušan Poliščák Δραματουργός – PR manager

Πληροφορίες

Είσοδος ελεύθερη

Προκράτηση θέσεων στο: analogiofestival.org

Χώροι διεξαγωγής

Θέατρο Αλίκη, Πεδίον του Άρεως

Φιλολογικός σύλλογος «Παρνασσός», Πλατεία ΑγίουΓεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα 105 61

Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, Ψαρομηλίγκου 24, Αθήνα 105 53

Ωδείο Αθηνών, Βασιλέως Γεωργίου B’ 17-19, Αθήνα 106 75

Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 136, Αθήνα 104 35