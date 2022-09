Για πρώτη φορά μετά από πάνω από 70 χρόνια, το «God Save The King» τραγουδήθηκε δημόσια στην επιμνημόσυνη δέηση για τη βασίλισσα Ελισάβετ.

«Είμαστε σε μια νέα εποχή» αναφέρει το Royal Central, ενώ σημειώνει ότι «το God Save The Queen δεν θα ξανακουστεί ποτέ κατά τη διάρκεια της ζωής μας», εννοώντας ότι δεν αναμένεται να υπάρξει νέα βασίλισσα λόγω της σειράς διαδοχής του θρόνου του Ηνωμένου Βασιλείου.

God Save The King:

For the first time in over 70 years, God Save The King is sung publicly.

We are in a new era.

God Save The Queen will likely never be heard again in any of our lifetimes. pic.twitter.com/eHQRk5BQ4U

— Royal Central (@RoyalCentral) September 9, 2022