Σε εφιάλτη μετατράπηκε ένα ταξίδι ψαρέματος για άνδρα από την Βραζιλία, ο οποίος επέζησε στον Ατλαντικό Ωκεανό για 11 ημέρες όταν το σκάφος του βυθίστηκε.

Ο Romualdo Macedo Rodrigues ξεκίνησε το ταξίδι του τον Αύγουστο, ο οποίο προοριζόταν να διαρκέσει τρεις ημέρες. Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια…

Το σκάφος του βυθίστηκε κι εκείνος ένιωσε την απελπισία να τον κυριεύει. «Νόμιζα ότι ερχόταν το τέλος μου, αλλά ο Θεός μου έδωσε άλλη μια ευκαιρία», δήλωσε ο άνδρας στο Record TV.

Εκείνο που έμελλε να είναι η σωτηρία του ήταν ένας καταψύκτης που επέπλεε. Αμέσως άρπαξε την ευκαιρία, γαντζώθηκε πάνω του και συνέχισε να ελπίζει πως θα τα καταφέρει.

Έπρεπε να περάσουν 11 ημέρες για να λήξει αίσια η περιπέτειά του. Στο μεταξύ, όλο αυτό το διάστημα δεν είχε φαγητό η νερό, αναγκάστηκε να βγάλει με τα χέρια του το νερό που έμπαινε μέσα, ενώ με τρόμο είδε καρχαρίες να κάνουν γύρω από τον καταψύκτη.

Εκείνο που του έδινε δύναμη και ελπίδα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση ήταν η σκέψη της οικογένειάς του.

Η σωτηρία ήρθε την 11η μέρα, όταν άλλο σκάφος πλησίασε τον καταψύκτη και ο Rodrigues άρχισε να κουνάει τα πόδια και τα χέρια του για να τους τραβήξει την προσοχή.

