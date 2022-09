Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε σήμερα από αμαξοστοιχία στη νότια Ουγγαρία, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία. Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε στα περίχωρα της πόλης Κουνφεχέρτο, κοντά στα σύνορα με τη Σερβία.

A train collided with a vehicle on a railroad crossing in southern Hungary early Monday, killing seven people, authorities said.

