Παίκτης του Άγιαξ πρέπει να θεωρείται ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος! Τελευταία μέρα των μεταγραφών στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης η σημερινή και οι εξελίξεις στα μεταγραφικά είναι ραγδαίες. Έτσι και στην υπόθεση του τερματοφύλακας της Εθνικής μας ομάδας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο «Αίαντας» έφτασε σε συμφωνία με την Μπενφίκα για την αγορά του Βλαχοδήμου μετά από διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων.

Οι Ολλανδοί θα δώσουν περίπου 13 εκατ. ευρώ και πλέον γίνεται… αγώνας δρόμου ώστε να προλάβουν τα χρονικά περιθώρια και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Αν όλα πάνε καλά και δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, ο Βλαχοδήμος θα πει «αντίο» στην Μπενφίκα μετά από τέσσερα χρόνια και 177 συμμετοχές. Ο 28χρονος άσος είχε μετακομίσει στη Λισαβόνα από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2018 αντί περίπου 2,5 εκατ. ευρώ.

Ajax are now closing in on Odysseas Vlachodīmos deal with Benfica. Full agreement in place and now trying to get it signed before the deadline (today, 23.59 in 🇳🇱). 🚨⚪🔴 #Ajax

First call August 21: Vlachodimos was main option for Ajax ⤵️ https://t.co/jlqlsQHjFq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022