Μετά την πολιτική θύελλα

Διευκρινίσεις σε δύο «επίμαχα» σημεία του ρεπορτάζ της Τετάρτης, για τις υποκλοπές κάνει το Politico σε σημερινό δημοσίευμα. Μετά την πολιτική θύελλα που ξέσπασε σχετικά με το δημοσίευμα της Νεκταρίας Σταμούλη, η γνωστή ιστοσελίδα αλλάζει δύο σημεία που θεωρούνται λανθασμένα, αν και επιμένει στο δημοσίευμα και στην ουσία του, που ήταν η κυβερνητική επιστολή – απάντηση στην Κομισιόν.

Συγκεκριμένα, το Politico αναφέρει:

«Το Playbook με χαρά διευκρινίζει ένα σημείο του ρεπορτάζ της Τετάρτης αναφορικά με το σκάνδαλο παρακολουθήσεων. Τα δύο υψηλόβαθμα μέλη της κυβέρνησης Μητσοτάκη που εξωθήθηκαν σε παραίτηση στις αρχές του μήνα λόγω αυτού που η Αθήνα αποκαλεί “λανθασμένες ενέργειες σε μια νόμιμη επισύνδεση”. Η παρακολούθηση αρχηγού της αντιπολίτευσης πραγματοποιήθηκε νόμιμα από την ελληνική υπηρεσία ΕΥΠ. Η Αθήνα αρνείται την ανάμειξη στην διαφορετική και παράνομη παρακολούθηση του ίδιου ατόμου με το λογισμικό Predator, που έγινε περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα» τονίζει το Politico, και συνεχίζει:

«Έρχεται μεγάλη σύγκρουση: Το ντιμπέιτ των πολιτικών αρχηγών για το Predatorgate θα πραγματοποιηθείς την Αθήνα την Παρασκευή, ενώ την επόμενη εβδομάδα, το Κοινοβούλιο αναμένεται να ανάψει το πράσινο φως για τη σύγκληση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις παρακολουθήσεις από τη σημερινή κυβέρνηση, μεταδίδει η Νεκταρία (σ.σ. Νεκταρία Σταμούλη, η ανταποκρίτρια του Politico).

Η κυβερνητική απάντηση στην Κομισιόν: Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα την επιστολή που εστάλη στις 2 Αυγούστου στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Κομισιόν από τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην ΕΕ, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Playbook την Τετάρτη. Η κυβέρνηση αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με το σκάνδαλο παρακολουθήσεων Predator και αναφέρει πως παραμένει στη διάθεση της Κομισιόν για έλεγχο και εξακρίβωση γεγονότων».

Επί της ουσίας, δεν πρόκειται για ανασκευή του πυρήνα του άρθρου της Τετάρτης, που αναφερόταν στην επιστολή, αλλά σε δύο σημεία που όντως ήταν λανθασμένα:

1. Εκεί όπου το χθεσινό άρθρο αναφερόταν σε «παράνομη» παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη, σήμερα αναφέρει ότι ήταν νόμιμη και σε πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και μετά από εντολή του εισαγγελέα της ΕΥΠ.

2. Εκεί που το χθεσινό άρθρο έγραφε και προκάλεσε σύγχυση ότι πρόκειται για «σκάνδαλο όπου εμπλέκεται το κακόβουλο λογισμικό Predator, το οποίο περιβάλλει την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη» (scandal involving Predator malware that engulfed the government of Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis). Σήμερα αναφέρει ότι η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει πως δεν έχει σχέση με το κατασκοπευτικό σύστημα Predator.

Τέλος, σήμερα το Politico παραδέχεται πως η κυβέρνηση, διά του αντιπροσώπου της δηλώνει «στη διάθεση της Επιτροπής για τον έλεγχο και την εξακρίβωση γεγονότων», όπως ακριβώς σημειώνει στο γράμμα της 2ας Αυγούστου ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος Βράιλας. Χθες το Politico απέφυγε να αναφερθεί στο συγκεκριμένο κομμάτι τη επιστολής, το οποίο ερχόταν σε σύγκρουση με το συμπέρασμά του περί δήθεν μπλόκου της Αθήνας στις Βρυξέλλες. Και είναι το σημείο στο οποίο αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γ. Οικονόμου χθες δίνοντας στη δημοσιότητα όλη την επιστολή. Ο κ. Οικονόμου είχε πει:

«Στην απάντησή του ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας ενημέρωσε για το νομικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας και την έρευνα για το Predator, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Έλληνας Αντιπρόσωπος υπογράμμισε ότι βρίσκεται πάντα στη διάθεση των κοινοτικών Υπηρεσιών ώστε να ενημερώνει αυτοπροσώπως (όπως, άλλωστε, είχε κάνει και προ της επιστολής) επί οποιουδήποτε θέματος, ειδικά όταν αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη, προτού ξεκινήσει μια διαδικασία ανταλλαγής επιστολών».