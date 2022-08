Τον Σεπτέμβριο η Pfizer θα είναι έτοιμη να παραδώσει τις πρώτες παρτίδες νέου εμβολίου Covid-19 προσαρμοσμένου στην παραλλαγή Όμικρον, ανακοίνωσε η εταιρεία, η οποία υπέβαλε αίτημα έγκρισης στις αμερικανικές αρχές και ετοιμάζεται να κάνει το ίδιο στην Ευρώπη.

Το αίτημα της εταιρείας προς την αμερικανική FDA (Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων) αφορά εμβόλιο που καλύπτει το αρχικό στέλεχος του κοροναϊού μαζί με τις υποπαραλλαγές BA.4 και BA.5 που επικρατούν σήμερα σε ΗΠΑ και Ευρώπη.

Σε πρώτη φάση η αδειοδότηση θα αφορά άτομα 12 ετών και άνω, αναφέρει το Reuters.

Προκειμένου να επισπεύσουν το νέο γύρο αναμνηστικού εμβολιασμού ενόψει νέου πανδημικού κύματος το φθινόπωρο, η Pfizer και η γερμανική BioNTech με την οποία συνεργάζεται είχαν ξεκινήσει την παραγωγή του εμβολίου πριν υποβάλλουν αίτημα κυκλοφορίας.

«Έχοντας αυξήσει ταχύτατα την παραγωγή, είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε άμεσα τη διανομή του διδύναμου αναμνηστικού εμβολίου Όμικρον BA.4/BA.5» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Αλβέρτος Μπουρλά.

Αίτημα κυκλοφορίας θα κατατεθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων τις επόμενες ημέρες, ανέφερε μέσω Twitter.

In June, we shared that we are developing a bivalent Omicron BA.4/BA.5-adapted vaccine. I’m excited to update that we completed our EUA submission to @US_FDA today, and plan to complete our EMA submission in the coming days: https://t.co/Bq87z1TOxI

— Albert Bourla (@AlbertBourla) August 22, 2022