Λίγο – πολύ όλοι έχουμε φάει έστω μια φορά τα… κλασικά κεφτεδάκια του ΙΚΕΑ. Μάλιστα για πολλούς δεν νοείται «βόλτα» στο εν λόγω κατάστημα, χωρίς στάση στο εστιατόριο για μια (η και παραπάνω) γύρα κεφτεδάκια.

Πρόκειται για αυτά, τα οποία -όπως στη φωτογραφία παραπάνω- σερβίρονται με μια σουηδική σημαία.

Όμως αλήθεια, πόσο σουηδικά είναι τα διάσημα… σουηδικά κεφτεδάκια;

Καθόλου είναι η απάντηση…

Και αφού σας δώσουμε πέντε λεπτά να ξεπεράσετε το σοκ, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

«Τα σουηδικά κεφτεδάκια βασίζονται στην πραγματικότητα σε μια συνταγή που ο βασιλιάς Κάρολος ΙΒ’ έφερε πίσω μαζί του από την Τουρκία στις αρχές του 18ου αιώνα. Ας μείνουμε στα γεγονότα» αναφέρει στο Twitter ο επίσημος λογαριασμός της Σουηδίας.

Swedish meatballs are actually based on a recipe King Charles XII brought home from Turkey in the early 18th century. Let’s stick to the facts! pic.twitter.com/JuTDEjq9MM

