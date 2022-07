Για αδυναμία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις προμήθειας φυσικού αερίου λόγω «ανωτέρας βίας» ενημέρωσε τουλάχιστον μία μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία – πελάτη της η Gazprom.

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται επιστολή με ημερομηνία 14 Ιουλίου η οποία ήρθε σε γνώση του πρακτορείου, ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός επικαλείται έκτακτες περιστάσεις εκτός του ελέγχου του.

Εμπορική πηγή που επικαλείται το Reuters δήλωσε ότι η επιστολή αφορούσε προμήθειες μέσω του αγωγού Nord Stream 1, μιας σημαντικής οδού εφοδιασμού προς τη Γερμανία – και όχι μόνο.

Η επίκληση ανωτέρας βίας, που χρησιμοποιείται όταν μια επιχείρηση πλήττεται από κάτι που δεν μπορεί να ελέγξει, θα κλιμακώσει πιθανότατα τις εντάσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης ενώ δεν αποκλείεται να εντείνει τον πανικό που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ενδεχόμενο να μην αποκατασταθεί η ροή στον Nord Stream 1 στις 21 Ιουλίου, οπότε βάσει του πλάνου ολοκληρώνονται οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης του αγωγού.

Άλλωστε η Μόσχα έχει ήδη προειδοποιήσει ότι οι ροές στον αγωγό που μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία στη Γερμανία και την ΕΕ μέσω Βαλτικής, δεν θα αποκατασταθούν πλήρως μέχρι την επιστροφή και επανεγκατάσταση στον σταθμό συμπίεσης της Portovaya ενός αεριοστροβίλου της Siemens Energy που είχε σταλεί στον Καναδά για συντήρηση.

Στο μεταξύ, σε αναζήτηση περισσότερου φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν έχει επιδοθεί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε τη Δευτέρα κατά την επίσκεψή της στο Αζερμπαϊτζάν ότι το μπλοκ σκοπεύει να διπλασιάσει τις παραδόσεις φυσικού αερίου από τη αυτή χώρα, εν μέσω της συνεχιζόμενης ενεργειακής κρίσης που προκαλείται από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Η ΕΕ στρέφεται σε πιο αξιόπιστους προμηθευτές ενέργειας. Με τη σημερινή συμφωνία δεσμευόμαστε… να διπλασιάσουμε τις προμήθειες φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν στην ΕΕ», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στο Twitter.

Azerbaijan has a tremendous potential in renewable energy.

Today we are laying the ground for a new partnership in this area.

And we commit to reducing methane emissions through the entire gas supply chain. https://t.co/DQtFG7GFbu

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 18, 2022