Μια μέρα μετά τη δολοφονία του Σίνζο Άμπε, νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως τόσο για τα κίνητρα του δολοφόνου του όσο και για τα κενά που υπήρχαν στην ασφάλεια του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας.

Οι αρχές εξετάζουν τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί στον χώρο, στην πόλη της δυτικής Ιαπωνίας Νάρα, όπου πραγματοποιούσε προεκλογική ομιλία ο Άμπε όταν δέχτηκε την επίθεση.

Όπως είπε ο επικεφαλής της αστυνομίας της πόλης, δεν μπορεί να διαψεύσει ότι υπήρχαν προβλήματα με την ασφάλεια του Άμπε.

NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/7zsm4WSWrZ

New video shows attempted assassination on former Japanese Prime Minister Shinzo Abe

Κάποια μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές της αστυνομίας, μετέδωσαν ότι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, που συνελήφθη επί τόπου, πίστευε ότι ο πρώην πρωθυπουργός συνδεόταν με μια θρησκευτική οργάνωση, την οποία κατηγορεί ότι ευθύνεται για την οικονομική καταστροφή της μητέρας του και για τη διάλυση της οικογένειάς του.

Η αστυνομία δεν έχει κατονομάσει την οργάνωση.

Ο 41χρονος άνεργος άνδρας, πρώην μέλος του Πολεμικού Ναυτικού της Ιαπωνίας, χρησιμοποίησε «ένα αυτοσχέδιο όπλο».

Ο ύποπτος, που ονομάζεται Τετσούα Γιαμαγκάμι, είπε στους ανακριτές ότι είχε επισκεφθεί και άλλα μέρη όπου είχε πραγματοποιήσει προεκλογικές εμφανίσεις ο Άμπε, ανάμεσά τους και την πόλη Οκαγιάμα, η οποία απέχει περισσότερα από 200 χιλιόμετρα από την Νάρα.

Όπως επισημαίνει η Corriere della Sera, αυτό που συνέβη «έχει αρχαίες ρίζες. Στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, η πολιτική δολοφονία θεωρούνταν επί αιώνες μια «ακραία αλλά αποδεκτή» μορφή πολιτικής διαμαρτυρίας», σημειώνοντας πως αυτό είχαν επισημάνει και οι New York Times την 26η Φεβρουαρίου του 1936, την επομένη της (αποτυχημένης σε εκείνη την περίπτωση) απόπειρας δολοφονίας του Τατσουκίτσι Μινόμπε, ενός επιφανούς νομικού, καθηγητή στον Αυτοκρατορικό Πανεπιστήμιο του Τόκιο, ο οποίος τόλμησε να “αμφισβητήσει” τη θεϊκή φύση του αυτοκράτορα, υποστηρίζοντας πως είναι απλά το «ανώτατο όργανο του κράτους».

Πιο πρόσφατα, την 12η Οκτωβρίου του 1960 ο Ινετζίρο Ασανούμα, ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ιαπωνίας, δολοφονήθηκε από τον Οτόγια Γιαμαγκούτσι, έναν 17χρονο ακροδεξιό υπερεθνικιστή, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης παρουσία χιλίων ατόμων που μεταδιδόταν ζωντανά από την τηλεόραση. Το όπλο του εγκλήματος ήταν παραδοσιακό σπαθί των σαμουράι.

Αυτό που συνδέει τα παραπάνω και άλλα παρόμοια περιστατικά, σημειώνει το protagon.gr, «είναι το γεγονός ότι οι δράστες ανήκουν, περισσότερο ή λιγότερο, σε μυστικές ακροδεξιές οργανώσεις/εταιρείες, ή μάλλον σε μια πολιτιστική παράδοση η οποία – στο πλαίσιο ενός άκρατου φανατισμού – από πάντα απορρίπτει τη μεταμόρφωση της χώρας που άρχισε με τη Μεταρρύθμιση Μεϊτζί από το 1868», εξηγεί ο ιταλός δημοσιογράφος. Ο σταδιακός και καταναγκαστικός εκμοντερνισμός της Ιαπωνίας που έβαλε τέλος στο σογκουνάτο (και στον ιαπωνικό μεσαίωνα), επίδρασε αντίστροφα σε σημαντικό μέρος του πληθυσμού, κυρίως σε όσους ήταν πιο πιστοί στις χιλιετείς παραδόσεις της πατρίδας τους.

Αποτελεί, όμως, η δολοφονία του Σίνζο Αμπε μια παρόμοια περίπτωση;

O 41χρονος δράστης της επίθεσης που συνελήφθη δήλωσε ότι ήθελε να σκοτώσει τον Σίνζο Αμπε επειδή ήταν δυσαρεστημένος μαζί του αλλά για λόγους άσχετους με την πολιτική. Είπε, όμως, επίσης πως μισούσε μια «συγκεκριμένη οργάνωση» στην οποία θεωρούσε πως ανήκε και ο νεκρός πρώην πρωθυπουργός. Του αφαίρεσε τη ζωή, καταφέροντάς του δύο θανάσιμα πλήγματα με αυτοσχέδιο όπλο στο στήθος και στο λαιμό.

Επειτα από έρευνα στην κατοικία του εντοπίστηκαν και άλλα αυτοσχέδια όπλα καθώς και εκρηκτικές ύλες. Προς το παρόν οι αρχές δεν έχουν αποκλείσει κανένα ενδεχόμενο, οπότε θα μπορούσε να επρόκειτο για πολιτική δολοφονία ενώ έως το απόγευμα της Παρασκευής δεν είχε ακόμη εξακριβωθεί σε ποια οργάνωση αναφέρεται ο δράστης της δολοφονίας, ούτε εάν έδρασε μόνος του ή είχε συνεργούς.

Second video shows the attempted assassination of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe

NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/BZNGHP78ds

— BNO News (@BNONews) July 8, 2022