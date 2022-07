Skrow Theatre

Μια δυσάρεστη είδηση προστέθηκε στη δύσκολη ήδη εποχή, που βιώνει τα τελευταία χρόνια ο κόσμος των τεχνών και των γραμμάτων.

Η θεατρικός χώρος του Skrow Theatre που δημιουργήθηκε από τον Βασίλη Μαυρογεωργίου και τα μέλη του INKAL theatre group (Κατερίνα Μαυρογεώργη, Μαρία Φιλίνη, Σεραφείμ Ράδης, Νίκος Μαραμαθάς) το 2012, έριξε αυλαία. Και οι λόγοι δεν έχουν ουδεμία σχέση με το πολιτιστικό έργο του εγχειρήματος, ούτε με την ανταπόκριση του κοινού που ήταν ιδιαιτέρως θερμή τα τελευταία 10 χρόνια λειτουργίας του.

Η αγαπημένη θεατρική στέγη της οδού Αρχελάου στο Παγκράτι κλείνει βιαίως για να δοθεί αντιπαροχή και να γίνει πολυκατοικία.

Η ανακοίνωση του Βασίλη Μαυρογωργίου

Ένας εκ των δημιουργών του καλλιτεχνικού χώρου, ο Βασίλης Μαυρογεωργίου έκανε την εξής ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα στο facebook.

«Αγαπητοί φίλοι, όπως κλείνουν πολλά κεφάλαια στην ζωή, έφτασε η ώρα, δέκα χρόνια μετά, να κλείσει και το κεφάλαιο που ονομάζεται Skrow Theater.

Το θέατρο Skrow δημιουργήθηκε το 2012 από την ομάδα INKAL Theater Group, τα μέλη της οποίας εκείνη την χρονική στιγμή ήταν: η Κατερίνα Μαυρογεώργη, η Μαρία Φιλίνη, ο Σεραφείμ Ράδης, ο Νίκος Μαραμαθάς και εγώ. Την παρούσα στιγμή η ομάδα συνεχίζει την καλλιτεχνική της δραστηριότητα με λίγο διαφορετική σύσταση.

Δυστυχώς πέρσι πληροφορηθήκαμε από την ιδιοκτήτρια του κτιρίου ότι σκοπεύει να το διαθέσει για αντιπαροχή, με σκοπό να χτιστεί μια καινούρια πολυκατοικία. Θα μπορούσα να εκφράσω την λύπη μου για αυτό το απρόσμενο τέλος, αντί αυτού θα προτιμούσα να εκφράσω την χαρά μου και την ευγνωμοσύνη μου για τα τόσο όμορφα πράγματα που συνέβησαν αυτά τα δέκα χρόνια και που δεν θα γινόντουσαν αν δεν είχαν συμβάλει όλοι οι άνθρωποι που εργάστηκαν στο θέατρο και στις εκάστοτε εκδηλώσεις.

Η επίσκεψη του Δήμου Αθηναίων και η αδειοδότηση που δεν δόθηκε

Στην πρώτη επίσκεψη της επιτροπής το Δήμου Αθηνών, για την αδειοδότηση του χώρου, το πρώτο πράγμα που μας είπαν ήταν: «Είναι αρκετά δύσκολο να αδειοδοτήσουμε έναν τόσο μη θεατρικό χώρο. Μην στεναχωριέστε, τα όνειρα δεν γίνονται πάντοτε πραγματικότητα. Τελικά το όνειρο που λέγεται Skrow έγινε πραγματικότητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αυτό δεν το θεωρήσαμε ποτέ δεδομένο.

Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν στις δεκάδες παραστάσεις όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστούμε για την καλλιτεχνική προσφορά, την πίστη και την υπομονή σας. Βοηθήσατε στην προσπάθεια να ομορφύνει για λίγο μια «μη θεατρική» γωνιά της πόλης και να ζωντανέψει η οδός Αρχελάου.

Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω προσωπικά τους εργαζόμενους του θεάτρου όπως επίσης και την ομάδα INKAL για τις τόσο όμορφες συνεργασίες μας στο Skrow Theater αλλά και για τις αλλεπάλληλες αλλαγές πόστων που χρειάστηκε να κάνουμε για να λειτουργήσει το θέατρο αυτά τα δέκα χρόνια.»

Παραθέτω παρακάτω την λίστα των παραστάσεων που ανέβηκαν στο Skrow Theater, όπως επίσης και το link από το αρχείο του θεάτρου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια υπέροχη διαδρομή.

Οι παραστάσεις των 10 χρόνων

Ένας άνθρωπος υπό Χρεοκοπία, Society, Η Τελεία, Κάτι Διαφορετικό, Μια ξεχωριστή μέρα, Ανοιχτή πρόβα Καβάφης, Η αίρεση, Μπετονένια παραλία, Νέοι χωρίς Θεό, Οι δυο μας τώρα, Η ιστορία της Αυτοθυσίας, Cendrillon, Μόνον Ωραία, Ο Ονειροφάγος, Μπιλ και Λου, Secrets, Το απόλυτο μηχάνημα, Ντύρτντρα, Μέχρι τώρα, Νεκρός ταξιδιώτης, Ο Μαδαφάκας με το καπέλο, Το κάτι σαν κομμάτι, Μαμ, Ο Καλόγερος, Γκιάκ, Η αργοπορημένη, Ορλάντο, Ο ανύπαρκτος ιππότης, Το ασυνόδευτο, Ο κατάθλας, Τραγούδια και γράμματα, Ενώ κοιμόμαστε, Ο ντετέκτιβ, Enter Sandman, Μια τεράστια έκρηξη, Περιμένοντας τον Γκοντό, Τα μάτια του έρωτα, Bird on a Wire, Αρπακτικά, Κάλι, Ο ναυτικός, Φύκι στον βυθό, Επιθεωρητής, Στην Εξοχή, Η αρχή του Αρχιμήδη, Γιε-χσιεν: Η Σταχτοπούτα από την Κίνα, Με το ένα χέρι κρατούσε τον Καραγάτση με το άλλο το τσιγάρο, Ευτυχισμένες μέρες, Δον Ζουάν, Οι λουόμενες, Ο Ταρτούφος, Οι Σοφολογιότατες, Ολυμπιακοί αγώνες, Γράμματα από τον Άγιο Βασίλη, Το βρακί, Ο πειρασμός, Φλικ, Γενική πρόβα αυτοκτονίας, Προμηθέας δεσμώτης, Αιώνια Ανοσία, I have none.

Καθώς και οι δουλειές της Μαρίας Παπαγεωργίου: Nalyssa Green, Δημήτρη Τάσαινα και Φώτη Σιώτα.