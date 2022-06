Τραγικό τέλος βρήκε αγαπημένη ηθοποιός του Χόλιγουντ σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο μάνατζερ της.

Η 61χρονη Μέρι Μάρα η οποία είχε συμμετάσχει σε σειρές όπως η «Εντατική», το «Νόμος και Τάξη», το «Ρέι Ντόνοβαν» και το Dexter, πνίγηκε πριν λίγες μέρες σε ποτάμι.

Mary Mara, an actress known for her work on such TV series as ‘ER,’ ‘Law & Order,’ and ‘Nash Bridges,’ has died at 61 in an apparent drowning. https://t.co/D0xBU3hyuS

— Entertainment Weekly (@EW) June 28, 2022