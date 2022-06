Ο Ντμίτρι Μουράτοφ, ο αρχισυντάκτης της ανεξάρτητης ρωσικής εφημερίδας «Νόβαγια Γκαζέτα», δημοπρατεί το μετάλλιο που έλαβε όταν τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, με σκοπό τα έσοδα να διατεθούν για τα παιδιά που εκτοπίστηκαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο δημοσιογράφος τιμήθηκε με το Νόμπελ το 2021, μαζί με τη Φιλιππινέζα συνάδελφό του Μαρία Ρέσα «για τις προσπάθειές τους με στόχο την προάσπιση της ελευθερίας της έκφρασης».

Στα τέλη Μαρτίου η εφημερίδα «Νόβαγια Γκαζέτα» ανακοίνωσε ότι διακόπτει τη διαδικτυακή και την έντυπη έκδοσή της στη Ρωσία μέχρι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο οίκος δημοπρασιών Heritage Auctions ανέλαβε την πώληση του μεταλλίου και η δημοπρασία αναμένεται να ολοκληρωθεί απόψε τα μεσάνυχτα στο Μανχάταν (τοπική ώρα, 07.00 της Τρίτης, ώρα Ελλάδας). Το πρωί, η υψηλότερη προσφορά έφτανε τα 550.000 δολάρια. Τα έσοδα θα πάνε στο πρόγραμμα της Unicef για τα παιδιά της Ουκρανίας που εκτοπίστηκαν από τον πόλεμο.

The proceeds will go directly to UNICEF in its efforts to help children displaced by the war in Ukraine. https://t.co/kdZ4OBUm3h

