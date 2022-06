Ο πρώην πρόεδρος και επί χρόνια πρωθυπουργός της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ «ξαναχτύπησε» με αφορμή την επίσκεψη των Εμανουέλ Μακρόν, Όλαφ Σολτς και Μάριο Ντράγκι στο Κίεβο.

«Οι Ευρωπαίοι λάτρεις των βατράχων, του λουκάνικου από συκώτι και των σπαγγέτι λατρεύουν να επισκέπτονται το Κίεβο. Με μηδενικό αποτέλεσμα. Υποσχέθηκαν ένταξη στην ΕΕ και παλιά οβιδοβόλα στην Ουκρανία, έγιναν σκνίπα στην gorilka (σ.σ. βότκα στα ουκρανικά) και πήγαν σπίτι τους με το τρένο, όπως πριν από 100 χρόνια. Όλα καλά. Ωστόσο, (σ.σ. αυτό) δεν θα φέρει την Ουκρανία πιο κοντά στην ειρήνη. Το ρολόι μετράει (αντίστροφα)», έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter.

European fans of frogs, liverwurst and spaghetti love visiting Kiev. With zero use. Promised EU membership and old howitzers to Ukraine, lushed up on gorilka and went home by train, like 100 years ago. All is well. Yet, it won’t bring Ukraine closer to peace. The clock’s ticking

