Τραγικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στον Πύργο του Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη, όταν ένας 28χρονος αυτοπυρπολήθηκε. Ο νεαρός έχυσε εύφλεκτο υγρό στα ρούχα του και στη συνέχεια αυτοπυρπολήθηκε.

Οι καταστηματάρχες της γύρω περιοχής παρενέβησαν με πυροσβεστήρα, ενώ πλήθος κόσμου κοιτούσε σοκαρισμένο τον άνδρα να σωριάζεται στο έδαφος.

NEW – Man wearing a Grim reaper costume set himself on fire in front of the Galata Tower in Istanbul, Turkey.pic.twitter.com/TjbFKjLnmj

