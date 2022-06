Οριστική είναι η συμφωνία ανάμεσα στον Σαντιό Μανέ και την Μπάγερν. Ο σενεγαλέζος επιθετικός έχει μιλήσει ήδη με τη Λίβερπουλ και της έχει ανακοινώσει την απόφασή του να αποχωρήσει το φετινό καλοκαίρι και να συνεχίσει την καριέρα του αλλού.

Η Μπάγερν φαίνεται πως θα είναι ο νέος σταθμός του, καθώς σύμφωνα με τους Άγγλους ο Μανέ έχει ήδη συμφωνήσει με την Μπάγερν. Όπως αναφέρεται, ο Σενεγαλέζος έχει δώσει το ΟΚ για τριετές συμβόλαιο με τη γερμανική ομάδα, και μάλιστα έχει ήδη επικοινωνήσει με τον Νάγκελσμαν.

Έτσι η υπόθεση περνά ολοκληρωτικά στα χέρια της Λίβερπουλ, η οποία είναι υπό πίεση, καθώς ο Μανέ θέλει να ολοκληρωθεί όσο πιο σύντομα γίνεται η μεταγραφή του στην Μπάγερν, η οποία φέρεται να προσφέρει 40 εκατομμύρια ευρώ για το deal.

