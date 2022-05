Στο Παρίσι για να παρακολουθήσει από κοντά τον τελικό του Champions League ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Ρεάλ Μαδρίτης (22:00) ταξίδεψε ο Στίβεν Τζέραρντ.

Ο θρύλος των Reds και νυν προπονητής της Αστον Βίλα, βρίσκεται στην «πόλη του φωτός» και θα παρακολουθήσει δια ζώσης το σημαντικό παιχνίδι στην Ευρώπη για τη φετινή σεζόν. Λίγες ώρες πριν την έναρξη της αναμέτρησης ο Στίβεν Τζέραρντ έκανε την πρόβλεψή του για τον μεγάλο τελικό, με τον Βρετανό να «βλέπει» νίκη της Λίβερπουλ με 2-0.

«Μπορείς να αισθανθείς την ατμόσφαιρα στην ομάδα. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους στην Λίβερπουλ καλή τύχη και ελπίζω να έχουν το αποτέλεσμα που θέλουν όλοι.

Περιμένω με ενθουσιασμό το παιχνίδι και ο κόσμος έχει δημιουργήσει ήδη ωραίο κλίμα. Ελπίζω να γίνει ένα φανταστικό ματς και προβλέπω νίκη της Λίβερπουλ με σκορ 2-0», ανέφερε ο Στίβεν Τζέραρντ, που αγωνίστηκε στην Λίβερπουλ για 17 χρόνια (1998-2015), γράφοντας με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία των Reds.

Δείτε το βίντεο:

A message from one of our European Cup winning captains 🏆🤩 pic.twitter.com/wUphNI1eDg

— Liverpool FC (@LFC) May 27, 2022