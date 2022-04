Εναν 62χρονο άνδρα, ο οποίος δημοσίευε δεκάδες βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επέκρινε την πολιτική του δημάρχου της πόλης, Έρικ Ανταμς, αναζητούν οι Αρχές της Νέας Υόρκης ως «άτομο ενδιαφέροντος» για την επίθεση στο μετρό του Μπρούκλιν, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 29 επιβάτες με τουλάχιστον 10 εξ αυτών να έχουν δεχτεί πυρά.

Ο Φρανκ Τζέιμς νοίκιασε ένα φορτηγό U-Haul, το οποίο είχε πινακίδες της Αριζόνα και βρισκόταν στη West Third Street κοντά στην εθνική οδό Kings αργά το απόγευμα της Τρίτης και αναζητείται για ανάκριση, είπε η αστυνομία σε βραδινή ενημέρωση.

Το κλειδί του βαν του Τζέιμς βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος, όπως και μια πιστωτική κάρτα που νοίκιαζε το όχημα από τη Φιλαδέλφεια, δήλωσαν αστυνομικοί. Οι Αρχές πιστεύουν ότι ο Τζέιμς ζούσε στο φορτηγό επειδή τα ρούχα και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας του ήταν μέσα.

Subway passengers run for safety at the 36th Street subway station in Brooklyn after a man open fired in a train car https://t.co/anyfvBBXeP pic.twitter.com/SiBe4hSuEt



Δεν κατονομάστηκε ως ύποπτος και η αστυνομία προσδιορίζει κάποιον ως «πρόσωπο ενδιαφέροντος» όταν πιστεύει ότι το άτομο μπορεί να έχει πληροφορίες που σχετίζονται με ένα έγκλημα. Αλλά ο αστυνομικός επίτροπος της Νέας Υόρκης είπε ότι οι πολίτες θα πρέπει να τηλεφωνήσουν με όποια πληροφορία έχουν για τον κ. Τζέιμς.

Ο Τζέιμς φαίνεται να έχει δημοσιεύσει δεκάδες βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία χρόνια — μακροσκελείς ατάκες στις οποίες εξέφραζε μια σειρά από σκληρά φανατικές απόψεις και, πιο πρόσφατα, επέκρινε τις πολιτικές του δημάρχου της Νέας Υόρκης.

Η αστυνομία έχει ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη και αποκάλυψε ότι οι κάμερες παρακολούθησης στο σταθμό του μετρό Sunset Park δεν λειτουργούσαν τη στιγμή της επίθεσης, ενώ ο επίτροπος της Νέας Υόρκης, δήλωσε ότι ο ύποπτος είναι ένας μαύρος άνδρας και φορούσε μάσκα αερίου, πορτοκαλί και πράσινο γιλέκο κατασκευής, νέον πράσινο κράνος εργασίας και γκρι φούτερ με κουκούλα.

U-HAUL FOUND – Five miles away from where a man opened fire in a subway train in #Brooklyn #NYC during the morning commute, #NYPD found the U-HAUL they believe was linked to the shooter. pic.twitter.com/6VmJVR3Sql

— Mercado Media (@MMPLLCNews) April 12, 2022