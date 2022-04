Τι συναπάγεται αυτό

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου απεικονίζουν πυρκαγιά σε δεξαμενές καυσίμων στη ρωσική πόλη Μπελγκορόντ, η οποία σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές προκλήθηκε από βομβαρδισμό από δυο ουκρανικά ελικόπτερα.

Ορισμένα από τα βίντεο, μάλιστα, εμφανίζονται να δείχνουν πυραύλους τη στιγμή που πλήττουν τις δεξαμενές.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν σημειωθεί επιθέσεις από ουκρανικά μαχητικά σε ρωσικό έδαφος, ενώ η ουκρανική πλευρά δεν έχει επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς του κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

Πυρκαγιά σε δεξαμενές πετρελαίου

Το Μπελγκορόντ, μια πόλη 370.000 κατοίκων, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων προς τα βόρεια από το Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, που βομβαρδίζεται ανηλεώς από το ρωσικό στρατό και παραμένει υπό πολιορκία εδώ και εβδομάδες.

Video of the two Ukrainian Mi-24 helicopters striking the oil storage facility in Belgorod with rockets. https://t.co/4Lt5l1Xc3S pic.twitter.com/d5zj4GWjou — Rob Lee (@RALee85) April 1, 2022

Ο κυβερνήτης της πόλης, έγραψε στο Telegram ότι «ξέσπασε πυρκαγιά σε δεξαμενές πετρελαίου, έπειτα από βομβαρδισμό από δυο ουκρανικά στρατιωτικά ελικόπτερα, τα οποία εισήλθαν στη ρωσική επικράτεια πετώντας σε χαμηλό υψόμετρο», ενώ προσέθεσε ότι «κανείς δεν σκοτώθηκε» από την επίθεση.

Τόνισε ακόμη ότι προσωπικό εργαζόταν σκληρά για να θέσει την πυρκαγιά υπό έλεγχο όσο το δυνατόν πιο σύντομα, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου του αεροδρομίου του Μπελγκορόντ, Αναστασία Γκολοντόροβα, στο πρακτορείο TASS, το αεροδρόμιο δεν υπέστη ζημιές.

Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax ανέφερε ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν εκκενωθεί, ενώ δυο άτομα τραυματίστηκαν στο σημείο της πυρκαγιάς. Ακόμη, έκανε λόγο για πυρκαγιά σε οκτώ δεξαμενές, τις οποίες επιχειρούν να σβήσουν σχεδόν 200 πυροσβέστες. Η αποθήκη ανήκει στην κρατική ρωσική εταιρεία πετρελαίου Rosneft.

Στις 29 Μαρτίου, σειρά εκρήξεων είχε καταγραφεί σε αποθήκη πυρομαχικών κοντά στη Μπελγκορόντ.

Μεγάλη πείρα στις χαμηλές πτήσεις

Το BBC επισημαίνει ότι οι ουκρανοί πιλότοι ελικοπτέρων έχουν μακρά εμπειρία στις χαμηλές πτήσεις με υψηλή ταχύτητα, που τους επιτρέπουν να πετούν χωρίς να γίνονται αντιληπτοί από τα ραντάρ του στρατού και τα αντιαεροπορικά συστήματα.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia. «The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it», said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz — NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2022

Όμως οι πτήσεις στη διάρκεια της νύχτας, σε αρκετή απόσταση εντός της ρωσικής επικράτειας, με στόχο την επίθεση σε αποθήκες καυσίμου του εχθρού είναι μια πράξη που θα απαιτούσε εξαιρετική γενναιότητα – αλλά και κορυφαίες ικανότητες.

Τα ελικόπτερα που πραγματοποιούν χαμηλές πτήσεις παραμένουν ευάλωτα σε αντιαεροπορικά συστήματα μικρού βεληνεκούς. Οι πτήσεις στη διάρκεια της νύχτας μειώνουν τον κίνδυνο, όμως ενέχουν το ρίσκο της σύγκρουσης με κάποιο αντικείμενο κοντά στο έδαφος.

Ιπτάμενο τανκ

Το Mi-24 είναι γνωστό ως «ιπτάμενο τανκ». Οι ρουκέτες του θα μπορούσαν να είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για την αποθήκη καυσίμων στο Μπελγκορόντ της Ρωσίας. Σε περίπτωση που οι ρωσικοί ισχυρισμοί επιβεβαιωθούν – η Ουκρανία ακόμη δεν έχει αναλάβει την ευθύνη της επίθεσης – θα είναι το πρώτο γνωστό ουκρανικό χτύπημα σε ρωσικό έδαφος, πράγμα που θα φέρει τον πόλεμο στα εδάφη της Ρωσίας.

Η ίδια η επίθεση δεν αρκεί για να αλλάξει δραματικά τα δεδομένα της μάχης. Όμως θα μπορούσε να λειτουργήσει ως απόδειξη ότι οι ουκρανικές εναέριες δυνάμεις παραμένουν μάχιμες και να αναπτερώσει κατά πολύ το ηθικό του ουκρανικού στρατού.

Πρώτο ή δεύτερο χτύπημα;

To Forbes αποδίδει σε χτύπημα του ουκρανικού στρατού και την πυρκαγιά στην αποθήκη πυρομαχικών, αναφέροντας μάλιστα ότι τότε είχαν χρησιμοποιηθεί βαλλιστικοί πύραυλοι Tochka. Ωστόσο, σύμφωνα με το Newsweek, τόσο οι Ρώσοι όσο και οι Ουκρανοί είχαν αποδώσει την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στην αποθήκη σε άλλα αίτια – με τους δεύτερους να διαψεύδουν την εμπλοκή τους δια στόματος της αναπληρώτριας πρωθυπουργού Ιρίνα Βερεστσούκ και τους πρώτους να κάνουν λόγο για ατύχημα. Ωστόσο, την ημέρα εκείνη πράγματι τα ρωσικά ΜΜΕ είχαν μιλήσει για ξεχωριστό περιστατικό ουκρανικού βομβαρδισμού, το οποίο ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί.

⚡️⚡️⚡️Local authorities blame the fire at an oil depot in #Belgorod on an air strike by the #Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/uRFbIGIuRn — NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2022

Επιπλέον, παραθέτει δήλωση ρώσου αξιωματούχου σε ρωσικό κρατικό μέσο, ο οποίος έκανε λόγο για 16 δεξαμενές που κινδυνεύουν να γίνουν παρανάλωμα του πυρός. «Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε οκτώ δεξαμενές γεμάτες καύσιμα και βενζίνη», εξήγησε, «συνολικού όγκου δυο χιλιάδων κυβικών μέτρων. Υπάρχει κίνδυνος να εξαπλωθεί και σε άλλες οκτώ».

Ταυτόχρονα, αναφέρει ότι η επιδεξιότητα των ουκρανών πιλότων είναι δύσκολο να γίνει κατανοητή, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν μια τόσο μεγάλη πτήση, οι Ουκρανοί ίσως τοποθέτησαν εξωτερικά ντεπόζιτα καυσίμων κάτω από τον έλικα του ελικοπτέρου, δίνοντάς του μεγαλύτερη αυτονομία.

Εκρηκτική «δήλωση»

Το Forbes σημειώνει ότι προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο αν πρόκειται για τα πρώτα κεφάλαια μιας ευρύτερης εκστρατείας χτυπημάτων στην επικράτεια της Ρωσίας. Η Ουκρανία ξεκίνησε τον πόλεμο με μόλις 125 μαχητικά και βομβαρδιστικά αεροσκάφη και 60 ελικόπτερα – και έχει ήδη χάσει τουλάχιστον 11 από τα πρώτα και δυο από τα τελευταία.

Local residents managed to film helicopters that, according to #Russian media reports, attacked an oil depot. It is currently impossible to verify the authenticity of this video. pic.twitter.com/1avZ7k55xu — NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2022



Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι και οι Ρώσοι έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις στις δεξαμενές καυσίμων της Ουκρανίας, γεγονός που ίσως στερήσει από τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα του Κιέβου τα καύσιμα που χρειάζονται για εντατικές επιχειρήσεις.

Όπως και να έχει, αν πρόκειται όντως για ουκρανική επίθεση – πράγμα αδύνατον να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα – η δήλωση που έκαναν με αυτό τον τρόπο οι Ουκρανοί είναι που έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα: έξι βδομάδες μετά την εισβολή, παραμένουν ακόμη μάχιμοι. Οι αντεπιθέσεις των Ουκρανών στους εξουθενωμένους Ρώσους, άλλωστε, συνεχίζονται γύρω από το Κίεβο αλλά και τη Χερσώνα, με τους τελευταίους να υποχωρούν προς το ελεγχόμενο από τους αυτονομιστές Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία.

Ίσως, καταλήγει το Forbes, οι Ουκρανοί να μην είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν νέα επίθεση με Mi-24 σε ρωσική επικράτεια, τη στιγμή που ο πόλεμος μπαίνει στη δεύτερη φάση του. Όμως απέδειξαν ότι μπορούν να γίνουν δημιουργικοί και να βρουν κάποιο τρόπο να αντεπιτεθούν στον εισβολέα.

Πάντως ο ουκρανός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη επαρκείς πληροφορίες ώστε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την επίθεση.

Πηγή: BBC, Forbes, TASS, Newsweek, Reuters