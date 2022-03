Για την Πέμπτη 7 Απριλίου κλείδωσε η ομιλία του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελέσνκι στην Ελληνική Βουλή.

Η ομιλία αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να γίνει στις 12 το μεσημέρι και θα διαρκέσει 15 λεπτά.

Στη συνεδρίαση θα κληθούν να παραστούν και οι 300 βουλευτές και θα υπάρχει μετάφραση και στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Υπενθυμίζεται ότι σχετική πρόσκληση στον ουκρανό πρόεδρο είχε απευθύνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο άνδρες.

«Συνομίλησα με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη. Του Μίλησα για την ανθρωπιστική κατάσταση στις υπό πολιορκία πόλεις και τον ευχαρίστησα για τη βοήθεια που παρέχει η χώρα του. Συζητήθηκε η αμυντική συνεργασία των Ελλάδας και Ουκρανίας» είχε γράψει στο twitter ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμ Ζελένσκι.

Talked to the Prime Minister of Greece @kmitsotakis. Told about the humanitarian situation in the blocked cities and thanked for the help provided by his country. The defense cooperation of 🇬🇷 and 🇺🇦 was discussed.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 25, 2022