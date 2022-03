Η «δεύτερη φάση» της εισβολής στην Ουκρανία φαίνεται, σύμφωνα με τη Μόσχα, πως έχε ήδη ξεκινήσει.

Αυτό σημαίνει ουσιαστικά πως η προσοχή της ρωσικής εισβολής θα επικεντρωθεί στο Ντονμπάς, ενώ δεν θα σταματήσουν οι βομβαρδισμοί και στις άλλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με στοιχεία από το Ινστιτούτο Πολεμικών Μελετών των ΗΠΑ (ISW) οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν τις ανεπιτυχείς προσπάθειές τους να καταλάβουν θέσεις που θα τους επιτρέψουν να περικυκλώσουν το Κίεβο, δημιουργώντας έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω από την πρωτεύουσα με συγκεντρώσεις στρατευμάτων και ενισχύσεων από τη Λευκορωσία.

Παρά την έναρξη της «δεύτερης φάσης» οι ρωσικές δυνάμεις στα πέριξ του Κιέβου είναι στάσιμες, κάτι που υποδεικνύει όπως επισημαίνουν οι Αμερικανοί αναλυτές την ανικανότητα των ρωσικών δυνάμεων παρά οποιαδήποτε αλλαγή στους ρωσικούς στόχους ή προσπάθειες αυτή τη στιγμή.

«Οι ρωσικές δυνάμεις πιθανότατα θα διχοτομήσουν την πόλη της Μαριούπολης τις επόμενες ημέρες όπως ισχυρίζονται και πιθανότατα θα αποκτήσουν τον έλεγχο της πόλης στο σχετικά εγγύς μέλλον», αναφέρει το ISW. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, οι μάχες στη Μαριούπολη συνεχίζουν να είναι σκληρές και οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να υφίστανται σημαντικές απώλειες.



Στην παρούσα φάση ιδιαίτερο ρόλο θα παίξει, εάν οι Ρώσοι καταλάβουν την πόλη, πόσες δυνάμεις θα μπορέσουν να κινητοποιήσουν από αυτή την περιοχή προς άλλα μέτωπα προκειμένου να ξεκινήσουν ανανεωμένες επιθετικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας στην ανατολική Ουκρανία.

Οι ουκρανικές δυνάμεις από την άλλη, συνεχίζουν να πραγματοποιούν περιορισμένες αντεπιθέσεις σε όλο το θέατρο των επιχειρήσεων, πιο πρόσφατα κοντά στο Χάρκοβο. Οι ουκρανικές αντεπιθέσεις ήταν αποτελεσματικές, επιτρέποντας στον στρατό της χώρας να ανακτήσουν μικρές περιοχές σημαντικού εδάφους από τακτική ή επιχειρησιακή άποψη χωρίς να υπερεκτείνονται.

«Οι δρόμοι της Μαριούπολης είναι τώρα μόνο ένα γιγάντιο νεκροταφείο ανάμεσα στα ερείπια» γράφει στο Twitter ο φωτογράφος Illia Ponomarenko.

The streets of Mariupol is just one giant cemetery among ruins now.

Just over a month ago, this was one of Ukraine’s fastest-developing cities. I was very impressed by the progress achieved in the last 6 years.

Now Russia has come. pic.twitter.com/IxGKMWHotI

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) March 27, 2022