Συνεχίστηκαν και την περασμένη νύχτα οι βομβαρδισμοί των Ρώσων στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις, με την κατάσταση να συνεχίζει να είναι απελπιστική στην πολύπαθη Μαριούπολη, όπου θυμίζουμε οι Ουκρανοί δεν αποδέχθηκαν το ρωσικό τελεσίγραφο για την παράδοσή της.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε νέα επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας, λόγω του αυξημένου κινδύνου από τους συνεχείς βομβαρδισμούς της ουκρανικής πρωτεύουσας που παραμένει στα χέρια των ουκρανικών δυνάμεων. Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα παραμείνει μέχρι τις 7 το πρωί της Τετάρτης.

Καπνοί από τις εκρήξεις φαίνονταν το πρωί της Τρίτης στην ουκρανική πρωτεύουσα μετά από τους νυχτερινούς βομβαρδισμούς.

Στον παρακάτω χάρτη μπορείτε να δείτε πώς εξελίσσεται η πολιορκία της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, με τα ρωσικά στρατεύματα να μην έχουν κάνει ιδιαίτερη πρόοδο τις τελευταίες ημέρες, όπως επισημαίνουν και οι Βρετανοί που ενημερώνουν καθημερινά για την κατάσταση στα μέτωπα του πολέμου.

Ρωσικός βομβαρδισμός υπήρξε τη Δευτέρα και στην περιοχή του Ζιτόμιρ. Σύμφωνα με τους Ουκρανούς, 10 σπίτια και δύο συγκροτήματα κατοικιών έπαθαν ζημιές, ενώ τρία άλλα καταστράφηκαν. Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Σύμφωνα με ανάρτηση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, παρά τις σφοδρές μάχες, η Μαριούπολη δεν έχει καταληφθεί από τα ρωσικά στρατεύματα. Επίσης, οι Βρετανοί επισημαίνουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο σε πολλά σημεία με την πλειονότητα των στρατευμάτων να είναι «κολλημένα».

Με βάση το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, πάνω από 10 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν εκδιωχθεί από τις πόλεις και τα χωριά τους μετά τη ρωσική εισβολή.

