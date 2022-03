Για 2.389 παιδιά που έχουν απαχθεί και έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία κάνει λόγο το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών, μια καταγγελία που πλέον την υιοθετεί και η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο.

Η πρεσβεία σε ανάρτησή της σημειώνει ότι η μεταφορά των παιδιών στη Ρωσία δεν είναι βοήθεια, αλλά απαγωγή.

According to the Ukrainian Foreign Ministry, Russian forces have illegally removed 2,389 Ukrainian children from Donetsk and Luhanks oblasts to Russia. This is not assistance. It is kidnapping.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 22, 2022