Αν και ουδέποτε το Κρεμλίνο απέρριψε το ενδεχόμενο συνάντησης του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, εμφανίστηκε σήμερα πιο ένθερμος μπροστά σε ένα τέτοιο σενάριο, αν και πάνω-κάτω επανέλαβε όσα διαμήνυσε την Πέμπτη ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν, το Κρεμλίνο δεν αποκλείει συνάντηση μεταξύ των δύο προέδρων, αλλά θα πρέπει να είναι πλήρως προετοιμασμένη να να παράγει αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τη μετάφραση όσων είπε ο Πεσκόφ, οι φράσεις που χρησιμοποίησε για την πιθανότητα συνάντησης ήταν «πιθανή» ή «δεν αποκλείστηκε».

— Oliver Carroll (@olliecarroll) March 11, 2022