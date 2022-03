Νέες ρωσικές δυνάμεις φτάνουν έξω από το Κίεβο

Ρωσικά άρματα μάχης έφθασαν σήμερα στις βορειοανατολικές παρυφές της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, Κίεβο, την οποία απειλούν να περικυκλώσουν αφού έφθασαν ήδη στα βόρεια και δυτικά προάστιά της.

Μια ομάδα του AFP είδε στήλες καπνού να υψώνονται από το χωριό Σκιμπίν, μερικές εκατοντάδες μέτρα από το τελευταίο φράγμα των ουκρανικών δυνάμεων πριν από τη βορειοανατολική είσοδο του Κιέβου.

Ουκρανοί στρατιώτες δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως πολέμησαν σκληρά στη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να κρατήσουν τον έλεγχο του τελευταίου τμήματος του αυτοκινητόδρομου πριν από την πρωτεύουσα, βασικής βορειοανατολικής εισόδου της.

«Στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι σε εξέλιξη στο Σκιμπίν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας στρατιώτης ονόματι Σεργκίι, ο οποίος είπε πως μια φάλαγγα ρωσικών αρμάτων μάχης καταστράφηκε εν μέρει.

