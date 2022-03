Ο επόμενος σταθμός για τη Μαρία Σάκκαρη είναι το Indian Wells της Καλιφόρνιας, με την ελληνίδα πρωταθλήτρια να μαθαίνει το μονοπάτι της και τις αντιπάλους της.

Η Σάκκαρη, που βρίσκεται ήδη στις ΗΠΑ, θα είναι στο τέταρτο της Νο 2 Αρίνα Σαμπαλένκα, την οποία μπορεί να συναντήσει στα προημιτελικά του τουρνουά.

Συγκεκριμένα, μιας και είναι στο Νο 6 του ταμπλό, περνά με μπάι στο δεύτερο γύρο, όπου θα συναντήσει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Ίρινα Μπέγκου και την Κατερίνα Σινιάκοβα.

Στον τρίτο γύρο θα βρει την Πέτρα Κβίτοβα ή την εξαιρετική φέτος Καμίλα Οσόριο από την Κολομβία, ενώ στη φάση των «16» λογικά θα παίξει με μία εκ των Ονς Ζαμπέρ και Ελίζ Μέρτενς. Μετά τη Σαμπαλένκα, στη φάση των «8», τα πιθανότερα εμπόδια στα ημιτελικά είναι οι Πάουλα Μπαντόσα και Ανέτ Κονταβέιτ.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο Νο 1 του ταμπλό είναι η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, που έχει στη δική της πλευρά τις Ίγκα Σβιόντεκ, Σιμόνα Χάλεπ, Έμα Ραντουκάνου, Γκαρμπίνιε Μουγουρούθα και Καρολίνα Πλίσκοβα.

Main draw at Indian Wells (WTA 1000), where Barbora Krejcikova, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, and Anett Kontaveit are the top seeds.

1R Highlight: Naomi Osaka vs. Sloane Stephens.#BNPPO22 pic.twitter.com/d39ThJNfZN

— WTA Insider (@WTA_insider) March 8, 2022