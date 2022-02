Το βασικό τυφέκιο που χρησιμοποιούν οι Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν είναι το Καλάσνικοφ, από το οποίο θα μπορούσε να πει κάποιος ότι θα είχαμε μεγάλες ποσότητες στις αποθήκες υλικού. Και όμως η χώρα μας έστειλε τυφέκια Καλάσνικοφ στους Ουκρανούς για να αμυνθούν.

Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας χρησιμοποιούν το G3A3 και το G3A4. Όταν χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα στείλει χιλιάδες Καλάσνικοφ στους Ουκρανούς όλοι είχαμε την απορία. Που τα βρήκαμε;

Η ανακοίνωση της κυβέρνησης αναφέρει ότι είναι όπλα από «κατασχέσεις». Ποιες όμως κατασχέσεις; Την απάντηση δίνει η ελληνίδα ρεπόρτερ της γερμανικής Bild η οποία έχει αποκλειστικές πληροφορίες που και πότε κατασχέθηκαν τόσα Καλάσνικοφ.

Η απάντηση λοιπόν είναι πως τα Καλάσνικοφ αυτά κατασχέθηκαν το 2013 από πλοίο που πιάστηκε στα ελληνικά νερά ενώ κατευθυνόταν στη Λιβύη. Τότε είχαν κατασχεθεί 20.000 τυφέκια Καλάσνικοφ. Η ειρωνεία είναι πως η ιδιοκτήτρια εταιρία του πλοίου μάλιστα, ήταν η Ukrinmash Co. Η οποία είναι Ουκρανική.

