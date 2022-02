Τραγικές στιγμές βιώνει η Ουκρανία από χθες μετά την εισβολή της Ρωσίας, με τον ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να ανακοινώνει σήμερα πως από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το πρωί της Πέμπτης έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 137 συμπολίτες του.

Πολλές ομάδες σε όλη την Ευρώπη εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία πριν από την έναρξη των αναμετρήσεών τους, όπως η Νάπολι και η Μπαρτσελόνα.

Πριν από τη σέντρα οι παίκτες των δύο ομάδων έστειλαν μήνυμα κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σηκώνοντας ένα πανό με τις λέξεις «σταματήστε τον πόλεμο».

Η UEFA όμως δεν έδειξε ποτέ στους τηλεοπτικούς δέκτες το σχετικό πλάνο και αυτό προκάλεσε τις αντιδράσεις του κόσμου.

Barcelona and Napoli players displayed a banner that read ‘STOP WAR’ before their Europa League match. pic.twitter.com/TCYWiPLbij

— ESPN FC (@ESPNFC) February 24, 2022